Szemenszedett hazugság – reagált a Fidesz Orbán Viktor állítólagos ügynökmúltjáról megjelent állításokra

Az elemző szerint a történet politikai célja is világos: a 2027-es költségvetés adóemeléseiről és kiadáscsökkentéseiről ismét Orbán Viktor múltjára terelni a közbeszédet.
„Ezt nevezzük röviden figyelemelterelési próbálkozásnak” – zárta bejegyzését.
Az elemző szerint a történet politikai célja is világos: a 2027-es költségvetés adóemeléseiről és kiadáscsökkentéseiről ismét Orbán Viktor múltjára terelni a közbeszédet.
„Ezt nevezzük röviden figyelemelterelési próbálkozásnak” – zárta bejegyzését.
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