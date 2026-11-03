Összeomlás szélén a Péterfy-kórház: ötvenkettővel csökkentették az ágyak számát

Kivizsgálták a hozzátartozói panaszt
Az ügy előzménye, hogy az Index egyik olvasója korábban arról számolt be: a kórház szociális irodájától olyan tájékoztatást kapott, amely szerint a krónikus osztályokon nem vesznek fel új betegeket, és a bent fekvők ápolási idejét sem hosszabbítják meg.
A lap ezért arra is rákérdezett, hogyan kaphatott az érintett hozzátartozó tájékoztatást egy olyan intézkedésről, amelynek létezését a kórház tagadta.
Kökény Zoltán válaszában közölte, hogy kivizsgálták az esetet. A vizsgálat szerint a kórház Központi Szociális Szolgálata senkinek nem adott ilyen tartalmú tájékoztatást, mivel az említett intézkedésre vonatkozó utasítást nem adtak ki. A főigazgató hangsúlyozta azt is, hogy önellátásra képtelen vagy orvosi ellátást igénylő beteg elküldése soha nem vetődött fel.