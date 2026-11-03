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Összeomlás szélén a Péterfy-kórház: ötvenkettővel csökkentették az ágyak számát

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Szakemberhiány miatt ötvenkettővel csökkentették a működő krónikus ágyak számát a budapesti Péterfy Sándor utcai kórházban. Az intézmény három krónikus osztályán jelenleg 148 beteg vár hosszú távú elhelyezésre, közülük többen már több mint egy éve kórházban vannak.

Pámer Dávid
2026. 11. 03. 7:35
Összeomlás szélén a Péterfy-kórház: ötvenkettővel csökkentették az ágyak számát
Komoly gondok a Péterfy kórházban. Forrás: ittlakunk.hu

Kivizsgálták a hozzátartozói panaszt

Az ügy előzménye, hogy az Index egyik olvasója korábban arról számolt be: a kórház szociális irodájától olyan tájékoztatást kapott, amely szerint a krónikus osztályokon nem vesznek fel új betegeket, és a bent fekvők ápolási idejét sem hosszabbítják meg.

A lap ezért arra is rákérdezett, hogyan kaphatott az érintett hozzátartozó tájékoztatást egy olyan intézkedésről, amelynek létezését a kórház tagadta.

Kökény Zoltán válaszában közölte, hogy kivizsgálták az esetet. A vizsgálat szerint a kórház Központi Szociális Szolgálata senkinek nem adott ilyen tartalmú tájékoztatást, mivel az említett intézkedésre vonatkozó utasítást nem adtak ki. A főigazgató hangsúlyozta azt is, hogy önellátásra képtelen vagy orvosi ellátást igénylő beteg elküldése soha nem vetődött fel.

 

kórházkökény zoltánpéterfy kórházban

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