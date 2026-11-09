Rejtélyes személycsere a Szegedi Tudományegyetem élén: még az új kancellár nevét sem árulták el

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Megszűnik Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának munkaviszonya. A döntés körül több a kérdés, mint a válasz: az egyetem nem indokolta meg a vezető távozását, és azt sem közölte, ki veszi át a feladatait. Fendler ráadásul nemrég még a Partizánnak nyilatkozott.

Kárpáti András
2026. 11. 09. 20:25
Rejtélyes személycsere a Szegedi Tudományegyetem élén: még az új kancellár nevét sem árulták el
Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem távozó kancellárja. Az intézmény nem közölte munkaviszonya megszüntetésének indokát, és egyelőre az utódját sem nevezte meg. Fotó: Kovács-Jerney Ádám Forrás: SZTE
szegedi tudományegyetempartizánfendler juditkancellárSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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