Rejtélyes személycsere a Szegedi Tudományegyetem élén: még az új kancellár nevét sem árulták el
Megszűnik Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának munkaviszonya. A döntés körül több a kérdés, mint a válasz: az egyetem nem indokolta meg a vezető távozását, és azt sem közölte, ki veszi át a feladatait. Fendler ráadásul nemrég még a Partizánnak nyilatkozott.
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