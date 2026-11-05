Szondi Vanda még az aktanyilvánosságon örömködött, amikor kiderült, hogy Lezsák Sándort tévesen bélyegezték meg
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) már elismerte a tévedését, Magyar Péter pedig bocsánatot kért Lezsák Sándortól, amiért tévesen hálózati személyként tüntették fel Lezsák Sándort. Azonban mindez nem zavarta Szondi Vanda kormányszóvivőt abban, hogy örömét fejezze ki azért, hogy nyilvánosságra kerülnek az ügynökakták.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 5 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en