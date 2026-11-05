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Szondi Vanda még az aktanyilvánosságon örömködött, amikor kiderült, hogy Lezsák Sándort tévesen bélyegezték meg

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Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) már elismerte a tévedését, Magyar Péter pedig bocsánatot kért Lezsák Sándortól, amiért tévesen hálózati személyként tüntették fel Lezsák Sándort. Azonban mindez nem zavarta Szondi Vanda kormányszóvivőt abban, hogy örömét fejezze ki azért, hogy nyilvánosságra kerülnek az ügynökakták.

Máté Patrik
2026. 11. 05. 17:57
Szondi Vanda még az aktanyilvánosságon örömködött, amikor kiderült, hogy Lezsák Sándort tévesen bélyegezték meg
Szondi Vanda kormányszóvivő Fotó: Ladóczki Balázs

 

szondi vandakormányszóvivőlezsák sándor

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