Titkolózik a minisztérium a kormányzati átvilágítás részleteiről

A Tisza Párt a választások előtt még kiemelt ígéretként kezelte az átlátható és számonkérhető kormányzást. A párt választási programjában egyenesen azt vállalta, hogy „átlátható, az állampolgárok által kontrollálható kormányzást” valósít meg, emellett az állami adatvagyon átláthatóbb kezelését és a jogalkotás nyilvánosságának erősítését is ígérte. Ehhez képest most a Tisza-kormány minisztériuma egy közérdekű adatigénylésre válaszolva tagadta meg a kormányzati átvilágítással kapcsolatos dokumentumok kiadását.