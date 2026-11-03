A Tisza Párt a választások előtt még kiemelt ígéretként kezelte az átlátható és számonkérhető kormányzást. A párt választási programjában egyenesen azt vállalta, hogy „átlátható, az állampolgárok által kontrollálható kormányzást” valósít meg, emellett az állami adatvagyon átláthatóbb kezelését és a jogalkotás nyilvánosságának erősítését is ígérte. Ehhez képest most a Tisza-kormány minisztériuma egy közérdekű adatigénylésre válaszolva tagadta meg a kormányzati átvilágítással kapcsolatos dokumentumok kiadását.
Titkolózik a minisztérium a kormányzati átvilágítás részleteiről
A döntés-előkészítésre hivatkozva tagadta meg az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium a Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésében kért dokumentumok nyilvánosságra hozatalát. A tárca szerint az igényelt iratok egy folyamatban lévő döntés-előkészítési eljáráshoz kapcsolódnak, ezért azok megismerése veszélyeztetné a döntéshozatal zavartalanságát. A válasz azonban számos kérdést felvet az átláthatóság és a közérdekű adatok megismerhetősége szempontjából.
Borítókép: Bóna Szabolcs Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Miniszter (Fotó: Balogh Dávid)
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