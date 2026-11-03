Több mint száz ponton módosítaná a választásra vonatkozó törvényeket az NVI

Ha csak egy jelölt van, ne kelljen lebonyolítani a szavazást

Mivel elsősorban az önkormányzati választásokon problémát jelent a szavazás céljából a településre beköltöztetett, a választás eredményét ilyen módon csalárdul befolyásoló szavazók tevékenysége, javasolják a lakóhely fogalmának visszaállítását.

Javaslatot tesznek arra is, hogy az országgyűlési egyéni választókerületek módosítására – a törvényi feltételek fennállása esetén – a Nemzeti Választási Iroda tegyen javaslatot az Országgyűlésnek. Indokoltnak tartanák, ha a parlament alakuló ülésének megtartásának határidejét a szavazás napja helyett a választás eredményének jogerőre emelkedéséhez kötné a jogalkotó.

Arra is javaslatot tesznek, hogy a jövőben a miniszter helyett az NVI határozhassa meg a törvényben foglalt határidők konkrét naptári napjait és a választási eljárás nyomtatványait.

Javaslatot tettek arra, hogy ha a választáson csak egy jelölt indul, ne legyen szükség a szavazás lebonyolítására, a jelölt a szavazás megtartása nélkül szerezze meg a mandátumot.

Javasolják azt is, hogy a képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása miatti időközi választás kitűzésével meg kelljen várni, amíg a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében megállapítja a döntés jogszerűségét, illetve a közigazgatási perben született döntés jogerőssé válását.

Arra is javaslatot tettek, hogy a törvény rögzítse a Kúria határozatában foglalt elvet, amely szerint a közszolgálati médiaszolgáltató által szerkesztett közösségi oldalon is be kell tartani a jelöltek, jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség követelményét. Javasolják a választási kampányban a választópolgárok számára adott juttatások megengedhető mértékére vonatkozó szabályozást.