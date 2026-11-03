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Több mint száz ponton módosítaná a választásra vonatkozó törvényeket az NVI

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Megküldte az Igazságügyi Minisztériumnak a választásokat érintő jogszabályokra vonatkozó módosítási javaslatait a Nemzeti Választási Iroda. A területi és helyi választási szervek észrevételei, illetve saját intézményi tapasztatai alapján készítette el a javaslatokat.

Gidró Kriszta
2026. 11. 03. 20:11
Több mint száz ponton módosítaná a választásra vonatkozó törvényeket az NVI
Fotó: Balogh Dávid

Ha csak egy jelölt van, ne kelljen lebonyolítani a szavazást

Mivel elsősorban az önkormányzati választásokon problémát jelent a szavazás céljából a településre beköltöztetett, a választás eredményét ilyen módon csalárdul befolyásoló szavazók tevékenysége, javasolják a lakóhely fogalmának visszaállítását.

Javaslatot tesznek arra is, hogy az országgyűlési egyéni választókerületek módosítására – a törvényi feltételek fennállása esetén – a Nemzeti Választási Iroda tegyen javaslatot az Országgyűlésnek. Indokoltnak tartanák, ha a parlament alakuló ülésének megtartásának határidejét a szavazás napja helyett a választás eredményének jogerőre emelkedéséhez kötné a jogalkotó.

Arra is javaslatot tesznek, hogy a jövőben a miniszter helyett az NVI határozhassa meg a törvényben foglalt határidők konkrét naptári napjait és a választási eljárás nyomtatványait.

Javaslatot tettek arra, hogy ha a választáson csak egy jelölt indul, ne legyen szükség a szavazás lebonyolítására, a jelölt a szavazás megtartása nélkül szerezze meg a mandátumot.

Javasolják azt is, hogy a képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása miatti időközi választás kitűzésével meg kelljen várni, amíg a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében megállapítja a döntés jogszerűségét, illetve a közigazgatási perben született döntés jogerőssé válását.

Arra is javaslatot tettek, hogy a törvény rögzítse a Kúria határozatában foglalt elvet, amely szerint a közszolgálati médiaszolgáltató által szerkesztett közösségi oldalon is be kell tartani a jelöltek, jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség követelményét. Javasolják a választási kampányban a választópolgárok számára adott juttatások megengedhető mértékére vonatkozó szabályozást.

Annak érdekében, hogy a levélben szavazók névjegyzékében a halottak számát a minimálisra csökkentsék, javasolják, hogy minden választás előtt újból kelljen kérnie a választópolgárnak a levélben szavazást.

Az NVI szerint szabályozni szükséges, ki és milyen módon határozza meg, hol működik ténylegesen külképviseleti választási iroda. Indokolt továbbá kizárni a szavazatszámláló bizottság által nyújtott szavazási segítség köréből a delegált tagokat.

Indokoltnak tartják a szavazatok újraszámlálására vonatkozó szabályok átalakítását, országgyűlési választáson csak az összes leadott szavazat megszámlálása után kelljen vizsgálni a szavazatkülönbséget.

 

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