Egyre nyilvánvalóbb: Sorosék a magyar választást befolyásolnák

A Tűzfalcsoport blogstar oldal legfrissebb cikkében idézi a Hogyan legyél kampányfőnök? – képzés a Közélet Iskolájában címet viselő esemény leírását:

„Ezt a programot közkívánatra hirdettük meg, mivel az önkormányzati választások után sokan kérték, hogy szervezzünk képzést arról, hogy is kell egy sikeres és erős alulról szerveződő kampányt koordinálni. Ha a civil csoportoddal tervezed, hogy indulnátok a választásokon először vagy újra, esetleg az országgyűlési választásokon szeretnél alulról jövő kampány szervezni, akkor jelentkezz te is!”

A Tűzfalcsoport szerint, a soha senki által fel nem hatalmazott, meg nem szavazott, ellenben külföldről pénzelt aktivistacsoportok már ezzel a nyitással beismerik, hogy:

beavatkoztak az önkormányzati választásokba

tudják, hogyan kell politikai kampányokat koordinálni [magyarul: irányítani]

már az országgyűlési választásokra készülnek

A blogstar oldal korábban dokumentummal alátámasztva mutatta be a Soros-hálózat és Pikó András polgármester románcából szárba szökkenő kiképzőközpontot, amely a 2022-es választás során a nemzetellenes erők egyik fontos támaszpontjaként szolgálhat.

Ezt követően már arról tudtak beszámolni, hogy a Soros-féle aktivistacsoportok megkezdték a felkészülést a 2022-es kampányra.

Februárban Sorosék kiképzési tematikájára hívták fel a figyelmet.

Június elején már arról számoltak be, hogy a hálózat annyira felbátorodott, hogy nyíltan felvállalták nyomásgyakorlási szándékukat a nemzeti kormánnyal szemben, míg a hónap végén a hálózat adatgyűjtési gyakorlatáról és gátlástalan, a hajléktalanokat is felhasználó politikai akciózásukat mutatták be.

Legutóbbi írásukban négy darab sorosista kiképzésre hívták fel a figyelmet.

2022: meg akarják dönteni a nemzeti kormányt

A Tűzfalcsoport korábban többször foglalkozott már Udvarhelyi Tessza személyével. Ő az a sorosista, aki újra hatalomhoz juttattatta Józsefvárosban a Pikó András nevével fémjelzett baloldali összefogásban az MSZP-s, SZDSZ-es, gyurcsányista, valamint momentumos pártkatonák legaljasabbjait.

A blogstar oldal szerint a senki által meg nem választott, semmilyen demokratikus felhatalmazással nem rendelkező királycsináló, Udvarhelyi Tessza most még nagyobb fokozatba kapcsolt. A cikk elején rögzített beharangozó fényében ugyanis Budapestre hívta össze azokat az embereket, akiken keresztül országos méretű kampányszervezést és irányítást akar kézben tartani 2022-re. Álljon is itt rövid felsorolás arról, hogy mire készül:

„A kétnapos képzésen ilyen kérdésekre keresünk megoldásokat:

– Hogyan épül fel egy választási kampány?

– Hogyan lehet támogatói bázist építeni?

– Hogyan szervezzük és koordináljuk az önkénteseket?

– Milyen egy jó kommunikációs stratégia?

– Mit tanulhatunk a sikeres magyar és külföldi kampányokból?”

A Tűzfalcsoport reményei szerint mindenki számára világos, hogy mire készül ez a csapat: megragadni a kezdeményezést, kampánytiszteket szétszórni az országban és egy jól felépített nyomásgyakorló rendszeren keresztül véghez vinni a kormányváltást. Véleményük szerint, ha megnézzük, hogy mi zajlik most az Egyesült Államokban és milyen tüntetések indultak el Izraelben a szintén nemzeti kormányok ellen, akkor talán nem túlzás figyelmeztetnünk: itt az ideje fellépni az ügynökszervezetek ellen!

Hotel és ellátás is lesz: a kampányfőnökök számára jelentkezési felületet is létrehoztak Udvarhelyiék, ahol teljes körű ellátással csábítják a messziről érkezőket. Pénz tehát van, kiképzők és kiképzettek is lesznek. Kérdés már csak egy van: meddig tűrjük mindezt? – olvasható a Tűzfalcsoport oldalán megjelent legfrissebb írásban.