Fontos bejelentést tehet holnap Orbán Viktor

Gulyás Gergely szerint az emberek oltakozási hajlandóságán és a pandémiás korlátozások, javaslatok betartásán is múlik, mikor kezdődhet a nyitás. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is közölte, hogy a következő hetekben elkezdődhet a fokozatos nyitás előkészítése. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök is fontos bejelentést tehet a Kossuth rádióban adott szokásos pénteki interjújában.

Közel vagyunk a koronavírusjárvány harmadik hullámának csúcsához, ám a lazításnak még nincs itt az ideje – jelentette ki Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint sok múlik az oltási hajlandóságon és a pandémiás előírások betartásán a nyitás idejének tekintetében, és ezek függvénye is, hogy lesz-e negyedik hullám.

A miniszter közölte: lassan megkezdődhet fokozatosra tervezett nyitás előkészítése.

Beszélt arról is, hogy Orbán Viktor pénteken, a Kossuth rádiónak nyilatkozva jelenti be a terveket, az esetleges újabb lépéseket.

Gulyás Gergely emlékeztetett: 207-en haltak meg tegnap a fertőzésben, és több mint tízezren vannak kórházban, 1170 ember pedig lélegeztetőgépen. – A kapacitások rendelkezésre állnak – hangsúlyozta a miniszter, és megköszönte az orvosok megfeszített munkáját. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az infrastruktúra mellett a személyi állomány is megvan, a medikusok és rezidensek is részt vesznek a védekezésben. – Álhír minden ezzel ellentétes információ. Látni a számokból, a lazításnak még nincs itt az ideje, az oltást kell folytatni, ezért szerzünk be mindenhonnan vakcinát, ahonnan ez lehetséges.

Európa legjobbjai között vagyunk oltás terén, de most a legfontosabb, hogy mindenki tartsa be a járványügyi szabályokat, így csökkentsük a kapcsolatok számát, és ha ez sikerül, gyorsan fog visszahúzódni harmadik hullám

– fogalmazott.

A miniszter arra is kitért: a nyitásról szóló konzultációt ma este zárják le, s a hétvégén nyilvánosságra hozzák az eredményeket. Hozzátette: abban bíznak, közel vagyunk a nyitás megkezdéséhez, amelyről a konzultáció eredményei alapján döntenek.

Szavai szerint a konzultáció eredményétől függ az is, hogy a védettségi igazolványokhoz milyen jogosítványt kapcsolnak.

A vakcinációról szóló legfrissebb híreket ismertetve a miniszter elmondta: a beoltottak száma 1 441 706 fő, második oltását 421 915-en kapták meg. Közölte: a védettségi igazolványok postázása folyik, az összesen 1,44 millió dokumentumból 321 ezer tanúsítja, hogy birtokosa átesett a fertőzöttségen, az oltottság igazolására pedig 1,119 millió szolgál.

Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy mindenkivel tárgyalnak a vakcinabeszerzésekről, és további szerződéseket is köthetnek. Közölte: az oroszok a februári lemaradást be fogják hozni a Szputynik V oltásból.

Az AstraZeneca készítményével kapcsolatban pedig azt hangsúlyozta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint megbízható a vakcina, az oltás védettséget nyújt, komplikációval nem jár.

– Hazánkban minden vakcina ellenőrzött és biztonságos, és ezeket egy héten belül beadják. Ez alól kivétel, ha nem ért véget a biztonsági ellenőrzés vagy ha a második oltás miatt kell félretenni oltóanyagot – mondta a miniszter. Szavai szerint ezért remélhető, hogy elérhető az átoltottság. Már nyugaton is azt mondják – folytatta –, hogy Brüsszel elrontotta, ezért van szükség a keleti vakcinákra, a beadott oltások mintegy fele kínai vagy orosz. – Ezek is ellenőrzött, biztonságos oltóanyagok – húzta alá Gulyás Gergely, aki mindenkit hangsúlyozottan arra biztatott, a szabályokat betartva viseljék el az előttünk álló heteket, ezután úgy lehet majd nyitni, hogy az oltások révén többet ne kelljen zárni.

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a miniszter elmondta, a harmadik hullám csúcsának közelében járunk, néhány nap múlva, vagy a legpesszimistább előrejelzés szerint legkésőbb március végéig tetőzik a harmadik járványhullám, utána radikálisan csökkennek majd a számok, köszönhetően az oltásoknak, hiszen egyre jelentősebb lesz az átoltottság. – Mivel a legveszélyeztetettebb korosztály be lesz oltva, ez is csökkenteni fogja a halálozásokat és a megbetegedéseket – tudatta a miniszter. Arra a kérdésre, hogy a betegséggel szemben miatt mennyien védettek, Gulyás Gergely elmondta: több mint félmillióan már elkapták a betegséget, ők egy ideig védettek, feltételezhetően hat hónapig. Arról, hogy mekkora a látencia, azt a választ adta: becslések vannak, ez a szám a négyszerestől a tízszeresig, vagyis a másfél milliótól az ötmillióig főig terjedhet.

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely közölte: az uniós államok egyharmada érdeklődött a keleti vakcinák iránt, ám ha ők ezt nem jelentik be, akkor ezt a magyar kormány sem fogja nyilvánosságra hozni.

– A szlovákoknak a Szputnyik V vakcinát segítettünk beszerezni, de több német tartományi miniszterelnök szerint is időszerű lenne beszerezni az orosz vakcinát – ismertette.

A Czeglédy-ügy kapcsán arról kérdezték a tárcavezetőt, hogy ismét mentelmi jog mögé bújhat-e az ügyvéd-politikus, Gulyás reményét fejezte ki, hogy nem lesz olyan párt, amely lehetőséget ad olyasvalakinek, akit adócsalással vádolnak, de szavai szerint jelenleg úgy tűnik, hogy ez nem okoz problémát a baloldalon.

Fekete-Győr Andrásnak azon kijelentéseiről, ahol arról beszélt, eltiltaná a jobboldali újságírókat foglalkozásuktól, a miniszter emlékeztetett: már többször felhívták rá a figyelmet, hogy a baloldal nem tartja tiszteletben az alkotmányos kereteket.

A Covid-útlevélről, illetve a keleti vakcinák uniós elfogadásáról a miniszter hangsúlyozta: ezt álvitának tartják. – Jobb lenne, ha Brüsszel és az Európai Bizottság a vakcinabeszerzésre koncentrálna – mondta.

Az ATV kérdésére a politikus elmondta: a teljes nyitás, így a fesztiválok megtartása legkorábban nyártól lehetséges.

– Vannak szabad kapacitások, szabad kórházi ágyak is, de vannak tervek több ágyra is – mondta a miniszter, aki arról is beszélt, hogy a kormány nem tervez regionális védekezést, országosan egységes szabályozás marad továbbra is. – Álhír volt az ezzel ellentétes sajtóinformáció, s ha az Index megkereste volna a koronavírus-központot, kaptak volna választ ebben a témában – tette hozzá.

Mint mondta, jelenleg nem azért nem teljes az átoltottság, mert ne tudnánk oldani, hanem mert nincs elég vakcina. – Nem oltópontokra, hanem oltóanyagra van szükség. Jelenleg napi félmillió embert tudnánk hétvégén beoltani, de még úgy sincs erre lehetőség, hogy a keleti beszerzés révén megdupláztuk a vakcinák számát. Ez nem a politikai haszonszerzés ideje – utalt a politikus Karácsony Gergely főpolgármester felajánlására, hogy harminc új oltópontot hozna létre.

Gulyás Gergely elmondta, a bírák és ügyészek azért kaptak oltást, mert vannak olyan funkciók, amelyek nem állhatnak le, például a bűnözőket előzetes letartóztatásba kell helyezni, ehhez pedig személyes jelenlét kell. – Összesen 4500 embert oltottak be emiatt – tudatta.

Az oltási igazolásról feltett kérdésre a miniszter elmondta: azok is megkapják azt, akik a rendelet megjelenése előtt kaptak vakcinát. – Van egy egységes szolgáltatási tér (eszt) nevű rendszer, s ha valakit beoltanak, annak ebbe a rendszerbe bekerülnek az adatai, így kapják meg a vakcinaigazolást – közölte, hangsúlyozva: az oltásban részesülők oltási igazolványa nem jár le. Mint mondta, a vakcinák valószínűleg fél-két évig lesznek védettek, ezt még nem tudjuk pontosan. Ha valaki megfertőződött, és ezért kap védettségi igazolást, az fél évig érvényes.

– Ha laboratóriumi vizsgálattal igazolja valaki, hogy antitestek vannak a szervezetében, az is kaphat védettségi igazolást. Ha valaki beteg volt, kap egy védettségi igazolványt, majd kap egy oltást, akkor kap egy újabb igazolványt – számolt be róla Gulyás Gergely. Arra a kérdésre, hogy nem beszélhetnek szabadon az orvosok és az ápolók a járvánnyal kapcsolatos tapasztalataikról, a miniszter azt hangsúlyozta: több kórházvezetőt látni nyilatkozni, mint bármikor máskor. – Nem szeretnénk, ha az újságírók akadályoznák a védekezést, ezért nem nyilatkozhatnak korlátlanul – tette hozzá. Az intenzív osztályon ápolt Covid-betegekről a politikus közölte: a nagy érdeklődés miatt a kormány a jövőben ezt az adatot is szeretné előállítani.

– Nem igaz, hogy rangsorolják a beteget, kinek jusson intenzív ágy. Vannak szabad ágyak – mondta a miniszter, és emlékeztetett: kérték az orvosi kamarát, hogy tartózkodjon az álhírek közzétételétől. Gulyás Gergely arról is beszélt: hazugság, hogy név szerint meghatározzák, ki milyen vakcinát kaphat. Az oltópontokon, ahol több vakcina van, lehet választani – mondta a tárcavezető, aláhúzva: mindegyik vakcina biztonságos.

A miniszter hangsúlyozta: az orvosok egyetértenek abban, hogy minden vakcina kevésbé veszélyes, mint a betegség. – A hatóságok szigorúan megvizsgálnak minden szállítmányt. Hazugság, hogy lista lenne arról, ki milyen oltóanyagot kaphat.

A miniszterelnök is kínai vakcinát kapott, ez is bizonyítja, hogy abban is meg lehet bízni – fogalmazott.

Arról, hogy hetvenezer euró volt annak költsége, hogy az állami repülővel Kínából vakcinát hozzanak Magyarországra, Gulyás Gergely azt felelte: amíg nem volt saját gépünk, ez háromszor annyiba került.

– Folyamatos az egyeztetés az orvosokkal az oltási rendről. Az a cél, hogy júniusig mindenki megkaphassa az oltást. Lehetnek hibák, várakozás, de ahhoz képest, hogy mennyien kapnak vakcinát, jól működik az oltási rend – mondta miniszter, és köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak.

A Věra Jourovával kapcsolatos kérdésre úgy fogalmazott: a cseh uniós biztos – miközben Brüsszel elrontotta a vakcinabeszerzést – egyes országokat vegzál, így teljesen alkalmatlan a tisztségére. – A biztos gyűlöli hazánkat, mert szerinte a választók nem találják el az általa kívánt választ a választásokon. Ezért a kormány továbbra sem tart kapcsolatot Věra Jourovával – mondta a miniszter. Jogos vitának nevezte, hogy szabad-e a német sajtó, amelyről szerinte annyi biztosan kijelenthető, hogy kiegyensúlyozatlan. – A Deutsche Welle riportja is bizonyítja ezt, emellett antiszemitizmusra vonatkozó vádakat nem szívesen fogadunk Németországból – fogalmazott Gulyás Gergely.

Arra, hogy Karácsony Gergely találkozott az amerikai ügyvivővel, a miniszter megjegyezte: a főpolgármesternek kiváló amerikai kapcsolatai vannak, s

kíváncsi lenne, hogy vajon Karácsony beszámolt-e Mard Dillardnak az ukrán jogsértésekről.

Másik kérdésre válaszolta Gulyás Gergely, hogy soha nem volt olyan terve a kormánynak, hogy FFP2-es vagy FFP3-as maszkot tegyen kötelezővé. A miniszter szerint a sportesemények, amelyeket nem mondtak le, nem jelentenek különösebb veszélyt. – A sportolók a szállodában maradnak a sportversenyek közötti időben, ebből a szempontból lényegesen nagyobb kockázatot jelentenek azok, akik a munkájuk miatt ingáznak a határon túlra – mondta.

Az azt firtató érdeklődésre, hogy mikor olthatnak a Johnson & Johnson Jansen nevű vakcinájával, a politikus azt felelte, amikor megérkezik a készítmény. – Ezzel kapcsolatos ütemezés a szállítástól függ, az ütemezést még nem ismerjük – jelentette ki. Hozzátette: ha valaki megnézi, hogy a Pfizerrel, amely a legnagyobb és legmegbízhatóbb szállító, mikor kötött szerződést Izrael és az EU, látszott, hogy itt baj lesz. – Az unió sokat késett a megállapodásokkal, ezért is mondta a miniszterelnök, hogy novemberben már tudta, hogy a brüsszeli késlekedésnek ára lesz – emlékeztetett. Kérdésre felidézte: Áder János köztársasági elnököt és Orbán Viktor kormányfőt is a kínai vakcinával oltottak be, ő maga pedig az orosz Szputnyik V-t vette fel. – Nem gondolom, hogy a cigányság analfabéta lenne, szemben a Reutersszel – mondta Gulyás Gergely az oltási regisztrációról. Szavai szerint az idősebbeknek azért is kézbesítették a formanyomtatványt, hogy azt postai úton is be lehessen küldeni, de emellett az önkormányzatoknál is regisztrálni lehet. – Fontos, hogy a cigányság veszélyeztetett része megkapja az oltást és később a fiatalok is – hangsúlyozta. Gulyás Gergely az Astra Zeneca-vakcináról feltette kérdésre közölte: nem tudni arról, hogy hazánkban a készítménynek lettek volna halált okozó mellékhatásai. Hozzátette: megvárják az európai gyógyszerügynökség délutáni állásfoglalását, ám eddig a hatóságok szerint nagyobb a betegség kockázata, mint ennek a vakcinának. – Nincs olyan térség hazánkban, ahol komoly probléma lenne az ellátással. A brit mutáns Szlovákiából jött, így az északi országrészben magasabb a fertőzésszám, ott van kevesebb kapacitás, de ezt percenként követik a hatóságok, és ha kell, megváltoztatják a betegutakat – mondta a miniszter, és hozzátette, több mint tízezer kórházi ágy szabad. Mint mondta, a szakemberek álláspontja szerint ennél többre nem lesz szükség, ugyanis a matematikusok vélik, hogy 14 ezer kórházi ágynál többre nem lesz szükség a harmadik hullám csúcsán sem. – Mégis vannak tervek arra is, hogy húszezer ágynál többet állítsanak be – közölte. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövő héttől még nem állhat vissza az élet a rendes kerékvágásba, a nagyhéten a kis szolgáltatóknak különösen fontos időszakban még nem tudni lehet-e változtatni. A szóbeli érettségi eltörlésének kérdése szerinte nem aktuális, az államtitkárság úgy készül, hogy általános szabályok szerint bonyolítják az érettségit. – Június elején lenne a szóbeli, ha addig nem vagyunk túl a víruson, annak megfelelő döntés születik majd. Tavaly pánikkeltés volt az érettségivel kapcsolatban, mégis sikerült biztonságosan írásban levezényelni a vizsgákat. Most is megfelelő döntés születik majd – húzta alá Gulyás Gergely.

A miniszter felelőtlennek nevezte a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára azon felvetését, amely szerint kevés a szakápoló, ezért nem érdemes egy bizonyos szám felett bővíteni az ágyakat. – Rendelkezésre áll az intenzív-kapacitás, a lélegeztető-kapacitás és a személyzet is – ismertette.