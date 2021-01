Orbán Viktor: Jön a teljes jövedelemadó-mentesség 25 év alatt

Eddig már 105 728 magyar állampolgárt oltottak be a koronavírus elleni vakcinával, ám az ország ennél jóval nagyobb oltókapacitással rendelkezik – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában. Hangsúlyozta: míg az Egyesült Királyságban a lakosság 4, az unióban csak 1 százalékát oltották be a rendelkezésre álló vakcinák alacsony száma miatt, ami megkérdőjelezi, hogy jó ötlet volt-e a közös vakcinabeszerzés. – Ám most nem Brüsszelre kell mutogatni, ehelyett máshonnan igyekszünk beszerezni a védőoltásokat. Az operatív törzs már megállapította, hogy a kínai és az orosz vakcina nem jelent kockázatot, de még át kell menniük a szükséges engedélyeztetési folyamaton – közölte a kormányfő, aki arra is kitért, hogy hazánkban már kétszer többen gyógyulnak meg a Covid–19-ből, mint ahányan elkapják azt.

Orbán Viktor elmondta, egyre inkább nő az oltási kedv. Hamarosan beoltjuk az utolsó egészségügyi dolgozókat, és az időotthonokban élőket, így elkezdődik a harmadik csoport, a 60 évnél idősebb magyarok beoltása.

Közölte: Ha a regisztráltak közül mindenki megjelenik az oltáson, akkor egy nap alatt legalább ötszázezer embert tudnak beoltani.

A Pfizerrel kapcsolatban elmondta, három megyei kórház jelezte, hogy nem tudja megfelelően megoldani a tárolást. – A mi egészségügyünk ütésálló képessége nemzetközileg megállja a helyét – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök aláhúzta: amint lesz elég vakcina, azonnal tudnak időpontot adni a regisztráltaknak.

Ha a brüsszeli vakcinabeszerzések ütemében haladunk, akkor nyár végén, ősszel fel tudjuk oldani a korlátozásokat. Ha a kínai vakcina megfelelő, abban az esetben talán nyár előtt is visszakaphatjuk az életünket

– fejtette ki.

Azzal kapcsolatban, hogy a baloldal folyamatosan támadja a kormány védekezést szolgáló intézkedéseit, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az ellenzék túlment egy határon.

– Semmi sem szent a baloldal számára, hiszen akár álhírek terjesztésével is azt sugallják, hogy nagy a baj, nem bírja a terhelést az egészségügy.

Válság idején, amikor emberek halnak meg, ez életveszélyes gondolkodás – fogalmazott a miniszterelnök. A kormányfő arra is kitért, hogy Magyarország – szemben a nyugat-európai államokkal – a munkahelyek megőrzésére és a beruházások ösztönzésére helyezte a hangsúlyt a gazdaságvédelmi intézkedéseiben, egyebek mellett a jelentős adócsökkentésekkel.