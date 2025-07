Emigránsok magyarellenes propagandája  

A kormány enyhíti a baloldali emigránsok képviselőjelölésére vonatkozó szakaszt a választójogi javaslatban ― közli a Pesti Hírlap július 1-én. Az előterjesztésben az szerepel:

a választási biztos nem fogadhatja el az olyan képviselőjelöltre vonatkozó ajánlást, aki a törvény kihirdetését megelőző egy évet meghaladó idő óta az ország területén kívül él.

A szocialisták szerint ez a szakasz az emigrációba vonuló, a kommün alatt kompromittálódott, bírósági eljárás alá vont politikusok ellen készült. A kormány cáfolja, hogy Garami Ernő, Lovászy Márton és Buchinger Manó hazatérése ügyében engedékenyebb álláspontra helyezkedett volna, mivel semmiképpen sem akarnak beavatkozni az ellenük zajló bűnvádi eljárásba. Vass József miniszterelnök-helyettes elmondja: Rakovszky Iván belügyminiszter módosítása értelmében a kormány hozzájárulhat olyan egyének képviselőül ajánlásához, akik már régebben külföldön tartózkodnak. Vagyis „a kormány magának tartotta fenn a döntést abban a kérdésben, hogy az emigránsok közül kiknek a jelöléséhez járul hozzá”.

A New Yorkban tárgyalásokat folytató báró Madarassy-Beck Gyulával készült interjút közöl Az Est július 4-én. A volt országgyűlési képviselő, a Magyar Jelzáloghitelbank és a Magyar–Olasz Bank elnöke az amerikai tőke érdeklődésének felkeltésére a magyar beruházási lehetőségekről tárgyal. Mint írják, „itt tartózkodását az amerikai sajtóorgánumok közül a New York Times fedezte fel és szimpatikus, meggyőző beállításban közölte a báró nyilatkozatát”. Ebben Madarassy-Beck

lerántotta a leplet a kisantant propagandájáról, amellyel Magyarországot Amerikában kompromittálni akarja és éles kritikával illette Károlyi Mihály amerikai szereplését is.

A bankigazgató Az Estnek elmondja: „Kétségtelen, hogy a Wall Street minden komoly és számottevő faktoránál Smith Jeremiás (a Népszövetség magyarországi főbiztosa ― a szerző) jelentései, amelyek a magyar állam financiális teljes rendezettségének fényes tanúbizonyságai, kedvező hatást tesznek.”

Báró Madarassy-Beck Gyula (1873-1939) Forrás: Wikipédia

A Pesti Hírlap július 2-án arról cikkez, hogy emelkedni kezd az idegenforgalom. Pedig „Budapest idegenforgalma az utolsó másfél esztendőben a hanyatlás jeleit mutatja. A statisztika legújabb adatai, amelyek a napokban kerültek a nyilvánosság elé, azt bizonyítják, hogy az 1924. év erős visszaesést mutat az előző évihez képest és folytatódik ez, sajnos, az 1925. évben is, amelyről azonban nem állnak számok rendelkezésre”. Bársony Oszkár, a Menetjegyiroda és Idegenforgalmi Vállalat vezérigazgatója a lapnak úgy nyilatkozik: ennek egyetlen oka a drágaság. Kifejti viszont:

Határozott javulás mutatkozik a legutóbbi időben az idegenforgalom terén, s kezdenek kielégítő számban jönni hozzánk a külföldiek. A múlt év általában a stagnálás képét mutatta, mert a gazdasági válságok hullámai átterjedtek egyik országról a másikba. Nemcsak Budapest hoteljei voltak üresek, de Bécsben sem volt ez másként.

A vezérigazgató szerint azonban azok a kezdeményezések, amelyeket Ripka Ferenc kormánybiztos indított be az idegenforgalmi szövetség megalakításával, eredményeket fognak hozni.

Ilyenek a menetdíjkedvezmények, a vámpanaszok orvoslása, s a „külföldi propaganda” beindítása, illusztrált, Budapestet ismertető röpiratok kiadása német, francia, angol és olasz nyelven.

Nagy felhördülést vált ki a főváros terve a Budafoki úti Nádor-kert megvásárlására harmincmilliárd koronáért, hogy füvészkert, a szomszédos területen pedig kiállítási csarnok létesülhessen ― számol be róla Az Est július 4-én. Július 5-én a háborgást azzal indokolják: alapvető munkálatokra nincs forrás, a füvészkert számára viszont van. „Ki érti ezt? Mi úgy tudjuk, a fővárosnak van telke bőven, sőt a statisztika szerint annyi beépítetlen telke van, amennyi Londonnak és Párizsnak együttvéve nincsen, miért öli bele tehát a pénzét dudvával benőtt négyszögméterekbe?” Hozzáteszik: „E város lakossága komoly terhek alatt kínlódik, […] hogy van szíve hát ezeket a verejtékszagú gyűrött ezreseket olyan fényűzési cikkekre elherdálni, mint amilyen e pillanatban a füvészkert?!”

Legyen az Angol Parkban, Budán!

Tündérest lesz az újságírók és színészek garden-partyja ― adja hírül a Budapesti Hírlap július 5-én. Azt írják: „Budapest apraja-nagyja várja csütörtökön az újságírók és színészek napját, amikor a régi Ősbudavára feltámad az Angol Parkban. Új életre kel valamennyi alakja és attrakciója, a Barrison lányok, Little Tick, Johnson és Dean, az üvöltődervisek, a népszerű Jámbó csoport és a jósló csodarabbi. Fölvonul a Király Színház és a Városi Színház teljes zenekara és énekkara. Megjelenik és szerepel valamennyi színész és színésznő, akik valóságos tündéréjszakát varázsolnak az Angol Parkba.” Arról is beszámolnak: a délután a gyermekeké, a bohócok és a gyermekvilág kedvenc állatai vonulnak majd föl, s lesz mesehallgatás, sétakocsikázás is. „Estefelé tartják a bokszversenyt és a vívóakadémiát Tary Gizellának, a magyar bajnoknőnek a részvételével. Este tündéri fényárban úszik az Ősbudavára, éjfélkor pedig káprázatos tűzijáték gyönyörködteti a résztvevőket.”