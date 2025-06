A bukott miniszter külföldön rágalmaz   

Az Ujság előtt külföldi lapok is közölték Beniczky Ödön 1919 szeptemberétől 1920 márciusáig hivatalban lévő belügyminiszter bíróságnak beadott vallomását az 1920. februári Somogyi Béla–Bacsó Béla-gyilkosságról. A 8 Órai Ujság június 10-én azt írja:

Beniczky Ödön vallomását egyes külföldi orgánumok olyan időpontban közölték le teljes terjedelmében, amikor az a rendes hírszolgálat útján még akkor sem juthatott volna birtokukba, ha a magyar hatóságok Az Ujság közleményének terjesztését nem akadályozták volna meg.

Kiderül: szervezett akció zajlott, amelynek keretében a kormányzót is gyanúba akarták keverni minden ténybeli alátámasztás nélkül. „A kolozsvári, nagyváradi, aradi és szabadkai magyar nyelvű radikális lapok, amelyek szerkesztőségeiben nagyrészt »emigránsok« ülnek, már pünkösdkor feltálalták olvasóiknak a szenzációt, a Párizsban megjelenő Köztársaság című lap, Károlyi Mihály s Veér Imre orgánuma pedig már hetekkel előbb szinte szóról szóra reprodukálta a vallomásnak éppen legkomplikáltabbnak szánt részeit.” Ezekből a véletlennek nem nevezhető körülményekből az következik: „Beniczky vallomását megszervezett propagandaszolgálat juttatta el a megszállt területek szélsőbaloldali lapjaihoz.”

A lap kifejti: „a szálak szépen összefonódnak”, mert a Károlyi-féle Köztársaság „az előre leközölt Beniczky-féle adatok alapján követelte az Emberi Jogok Ligájától, hogy szálljon síkra Beniczky kihallgatása és a Somogyi–Bacsó-gyilkosság végleges tisztázása érdekében. A liga eleget is tett az óhajtásnak és júniusi ülésén rezolúciót (határozatot) fogadott el, amelyben követeli a Somogyi–Bacsó-ügy felderítését és – Károlyi perének revízióját.” Nyomozás indul annak kiderítésére, „Beniczky úgynevezett adatai hogyan kerültek az emigránsok kezére.” Kiindulópont ehhez, hogy a volt belügyminiszter „vallomását a honvédügyész is, s Az Ujság is sokszorosított példányban kapta meg, ami nyilvánvalóvá teszi a terjesztési szándékot.”