Elon Musk árnyéka? A Twitter „szerkesztési” funkciót tesztel

A Twitter már korábban is kísérletezett a szerkesztési funkció bevezetésével. A fizetős Twitter Blue felhasználói már jelenleg is használhatják azt a funkciót, amely akár egy percig is visszatartja a Twitter-üzenetet, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy átolvassák az éppen megírt hozzászólásukat, és „visszavonják”, mielőtt az üzenetet közzé tennék.

Ez a funkció azonban jelenleg csak az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon használható – olvasható a Fejér megyei hírportál, a Feol cikkében.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Reuters)