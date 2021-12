Vadkempingezés télen: hóban, erdőben aludni jó!

Vágjunk is bele: milyen felkészülés szükségeltetik a téli vadkempingezéshez? Nos, egy-egy tájegységen belül is sok eltérés lehet télen a hőmérsékletben, időjárásban, így minél pontosabb és aktuálisabb információkat kell gyűjteni a kiválasztott területről. Nemcsak a várható minimum hőmérsékletet kell ismerni, de a hóhelyzetet, terepviszonyokat is, sőt azt is, hogy mekkora szélre lehet számítani.

Mindenképp szóljunk családtagjainknak, barátainknak, hogy hova megyünk, adjunk nekik pontos útvonalat, ha lehet.