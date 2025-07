Már most népszerű az Otthon start

A szeptemberben induló fix háromszázalékos kamatozású Otthon start hitelre már most sokan készülnek, például ellenőrzik azt, hogy jogosultak-e a kérdéses kölcsönre. A Bankmonitor oldalán elérhető kalkulátoron keresztül eddig több mint négyezer érdeklődést adtak le. A legtöbb érdeklődő (33,46 százalék) a fővárosban szeretne ingatlant vásárolni a támogatás kihasználásával. Még Pest vármegyében is kiemelkedő az érdeklődés, a kalkulálók 13,81 százaléka szeretne ott Otthon start hitelből lakást vásárolni. Vagyis elmondható, hogy a főváros és az agglomeráció egyes települései messze a legnépszerűbb célpontok az első lakást keresők számára. Sokan keresnek még Győr-Moson-Sopron vármegyében is ingatlant, onnan került ki az érdeklődők 5,09 százaléka.

Nem meglepő módon a fővárosi érdeklődők vásárolnának a legdrágábban ingatlant. A budapesti érdeklődők átlagosan 55,4 millió forintért vennének lakást. Budapesten kívül még Győr-Moson-Sopron vármegyében is átlépi az átlagos vételár az ötvenmillió forintot. Tolna vármegyében fizetnék ki a vevők a legkevesebbet egy ingatlanért, ott az átlagos vételár 34,2 millió forint. (Közel negyven százalékkal drágábban vennének Budapesten ingatlant Otthon start hitelből az érdeklődők, mint Tolna vármegyében.)

Azt hangsúlyozni kell, hogy a fővárosban a jelenlegi bő egymillió forintos átlagos négyzetméterár (amely már tavaly is nagyon közel volt az egymillió forintos szinthez) mellett nagy alapterületű ingatlant nem lehet vásárolni. Emellett azt is érdemes kiemelni, hogy a kedvezmény vételárkorlátját csak elenyészően ostromolják, az érdeklődők alig több mint három százaléka keresne kilencvenmillió forintnál drágább lakást. Nem meglepő, de a magasabb vételár jellemzően nagyobb kölcsönösszeggel is párosul: a fővárosiak szeretnék a legtöbb hitelt céljuk megvalósításához, az átlagos kölcsönösszeg itt 39,1 millió forint volt. A legkevesebb hitelt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében igényelnék, ott az érdeklődők átlagosan 25,2 millió forintot vennének fel.

Otthon start program: cél a kevés önerő

A Bankmonitor elemzése szerint sokan kevés önerővel szeretnék kihasználni az új támogatott hitelt. Az érdeklődők több mint ötven százaléka kevesebb mint húsz százalék önerővel tervezi kihasználni az Otthon start programot. Ennek tudatában nem meglepő, de az érdeklődők átlagosan is a vételár 76,62 százalékát hitelből finanszíroznák meg.

Az már sokkal meglepőbb lehet, hogy nem Budapesten szeretnének a legkevesebb önerővel lakást vásárolni. Vagyis a magas vételár és kölcsönösszeg nem jár automatikusan alacsony önerővel. A pestiek ugyanis átlagosan 70,65 százalékát szeretnék hitelből finanszírozni. Ebből a szempontból Somogy vármegye emelkedik ki, ott ugyanis az átlagos kölcsönösszeg az átlagos vételár 78,24 százalékát teszi ki.

A hitelösszeg az ingatlanhoz képest igen magas az új támogatásnál, ugyanakkor az érdeklődők a fizetésüket nem terhelnék meg jelentősen. Ez a mutató

Békés vármegyében a legalacsonyabb, ott átlagosan a fizetésük 20,78 százalékát költenék el a kölcsön törlesztésére.

Míg Hajdú-Bihar vármegyében a legnagyobb ez az arány, 27,40 százalékkal.

Vagyis az ingatlan és a jövedelem terheltsége szempontjából olyan drasztikus különbségeket nem látni az egyes vármegyékben.

Felmerülhet a kérdés, hogy az érdeklődők hány százaléka feszegetné a korlátait. A Bankmonitor szakértői ezt nyolcvan százalék feletti kölcsönösszeg/ingatlanérték arány és negyven százalék feletti törlesztőrészlet/nettó jövedelem arány együttes fennállásánál húzták meg. Ezek azok az érdeklődők, akik ingatlan- és jövedelemoldalról is eléggé megterhelnék magukat. A Bankmonitornál érdeklődők nagyjából 11 százaléka sorolható ide. A részletszabályokat várhatóan jövő hét elejéig bocsátja társadalmi egyeztetésre a kormány, abból még sok fontos részlet kiderülhet.