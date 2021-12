Így készíthetjük fel a bőrünket a téli hideg időszakra

Zsírhiány, szakállgyulladás, hajhullás

Az idősebb korosztályról szólva azt mondta, az érettebb bőr annyira zsír- és vízhiányossá tud válni, hogy azt leginkább biológiailag aktív, természetes növényi olajokkal és hidratáló növényi eredetű hatóanyagokkal lehet ellensúlyozni. A szakember azt is tanácsolja, hogy a különböző arctejek mellé bioaktív növényi olajokat tartalmazó, antioxidánsokban gazdag nappali és éjjeli arcápolót egyaránt használunk, mert azzal támogatjuk a bőr vízmegtartó képességét.

A férfiaknak gondolniuk kell arra, hogy a borotválkozással irritálhatóbbá teszik a bőrt, és a téli időszakban még erősebben jelentkezhet a szakállgyulladást. Ezt gyulladáscsökkentő hatásukról ismert gyógynövény-kivonatokat és bőrtápláló növényi olajokat is tartalmazó teafa-, eukaliptusz illóolaját tartalmazó bőrápolószerrel lehet kezelni, mert nyugtatja a bőrt. Ami pedig a télen felerősödő hajhullást illeti, érdemes olyan sampont választani, amely segíti a hajhagymák körüli vitálisabb anyagcserét, és nem túl erősen zsírtalanítja a fejbőrt

– magyarázta.

A magyar cég alapító ügyvezetője felhívta rá a figyelmet, érdemes mindig biokozmetikumokat választani, melyek a bőr anyagcseréjét harmonikusan támogatják, táplálják, elősegítik a test szintetikus vegyi anyagokkal történő terhelésének mérséklődését azáltal, hogy a természetes, egészséges életmód fontos részét képezik az élelmiszerek és a testmozgás mellett.

Sokféle szempontból érdemes magyar bioélelmiszereket fogyasztani, mint ahogy a cége is fontosnak tartja, hogy minél több bio- és biodinamikus növényi hatóanyagot vásároljon fel a magyar biogazdáktól.

Gyovai Viola szerint fontos a bioaktív olajokban pl. ligetszépe- és tökmagolajban, antioxidánsokban pl. gránátalma-, áfonya-, kivi-, narancs-, aronialében gazdag termékeket fogyasztani a „bőrerősítés”, bőrtáplálás szempontjából. Azt is ajánlotta, mindenki figyeljen arra is, hogy olyan parfümöt használjon, amiben ha lehet, nincs allergén vagy csak kevés van, de igaz ez a kézápolókra is, hiszen télen a berepedezés, sok fertőtlenítős kézmosás miatt gyakrabban használjuk ezeket a termékeket.

