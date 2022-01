Látványetetéssel és egyéb farsangi programokkal vár a fővárosi állatkert

Változatos programokkal, egyebek mellett látványetetésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, kézműveskedéssel várja látogatóit a Fővárosi Állat- és Növénykert a hétvégén, a Mackófarsang című rendezvényen – tájékoztatta az intézmény hétfőn az MTI-t.

Mint a kiemelik, azok a 14 éven aluli gyermekek, akik jelmezben érkeznek, vagy elhozzák magukkal a játékmackójukat, jelképes áron, 200 forintért látogathatják meg a városligeti intézményt.

Szombaton és vasárnap látványetetések lesznek a barnamedvénél, a jegesmedvénél és az oroszlánfókáknál is. A Varázshegyben a medvék különleges világával ismerkedhetnek az érdeklődők, emellett ismeretterjesztő előadásokkal, kézműveskedéssel is várják a családokat. A Barlangteremben többek között a "macipofi" arcfestést, valamint a színező-rajzoló sarok programjait lehet kipróbálni, de itt lehet megtekinteni a WWF Bocs, van egy perced? című kiállítását is – áll a közleményben.

Délután 13 órakor kezdődik a Főkapu téren az óriásbábos utcaszínház és felvonulás, továbbá a főbejárat mellett lévő információs pavilontól indul az állomásjáték, amely egész nap várja az érdeklődőket. A barlangteremben zenés programokat rendeznek: többek között Kecskés Karina és Karsai Veronika előadásával, valamint a Klárisok zenekar mesekoncertjével várják a látogatókat.

A Mackófarsang részletes programja a fővárosi állatkert honlapján olvasható.