Tíz remek tipp a kávézacc újrahasznosítására

5. A komposztot is gazdagítja

Ha van komposztálónk, a kuka helyett mindig oda szórjuk a kávézaccot. A komposzt legfeljebb 25-30 százaléka legyen kávézaccból. A nitrogéntartalmú anyagokat, mint a kávézacc, jól kiegyensúlyozzák a széntartalmú komposztálható anyagok, például a levelek vagy a papír.

6. Bőrradírnak is kiváló

Egyszerűen dörzsöljük be a kávézaccot a bőrünkre zuhanyzás közben: nem oldódik fel a vízben, és tökéletesen eltávolítja a kiszáradt hámsejteket. Sőt, a benne levő koffein még a narancsbőrre is jó hatással van.

7. A táskás szemre is gyógyírt jelent

Tegyünk belőle egy kicsit a szemünk alatti ödémára, de vigyázzunk, ne dörzsöljük az érzékeny bőrt! Hagyjuk fenn 10-15 percig: a koffein remekül lehúzza a táskákat, és a szem alatti sötét karikákat is segít eltüntetni.

8. A fejbőr is leradírozhatod vele

A hajápoló termékek maradéka elnehezíti a hajat, és akár a korpásodást is elősegítheti. De a kávézacc erre is gyógyír! Nedvesítsük be a hajat, majd dörzsöljük át a fejbőrt egy-két kanál kávézaccal. Végül mossunk hajat és élvezzük a fellélegző fejbőrt és a fényes tincseket. A koffein a fejbőr vérkeringését is fokozza, így serkenti a hajnövekedést.

9. A kandalló tisztítószere

A hamu eltávolítása nem könnyű dolog. Szórjunk szét a kihűlt kandallóban egy marék kávézaccot, és máris könnyebb lesz onnan mindent kisöpörni.

10. Karbantartja a karcos bútort

A bútoron esett karcolásokat kisimíthatjuk, ha vízből és kávézaccból sűrű pasztát keverünk, és fültisztító pálcikával felvisszük a felületre, majd hagyjuk 10-15 percig. Nem tudja teljesen eltüntetni a karcot, de egy kicsit kiegyenlíti a színt és a textúrát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)