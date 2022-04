Gördeszkapark a világ tetején, úgy 3500 méterrel a tengerszint felett

A dél-amerikai futball kedvelői tudják, Bolíviában a magaslati levegő miatt sokszor a brazilok és az argentinok legnagyobb sztárjai is szenvednek, éppen ezért a legtöbben nem is szeretnek ott játszani. De most nem a labdarúgásról lesz szó, hanem a gördeszkázásról, merthogy Bolíviában található a világ legmagasabban fekvő deszkás parkja, a Pura Pura Skate Park. Az 1200 négyzetméteres terület 3500 méterrel a tengerszint felett fekszik, amiből sejthető, mekkora kihívást jelent a deszkásoknak. Kivéve persze azokat, akik ott élnek, és jobban hozzászoktak a magaslati levegőhöz. A látvány mesés, az élmény állítólag magával ragadó, ám a sportolás a már említett okok miatt sokkal jobban megterheli a szervezetet.