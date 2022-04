A zabpehely ugyanis bizonyítottan az egyik legegészségesebb reggeli: rosttartalma akár délig is eltelíti, a benne levő szénhidrátok pedig lassan szívódnak fel, így folyamatosan látja el energiával a délelőtt folyamán.Vagyis a tízórai nyugodtan kimaradhat, megspórolva ezzel a kalóriatartalmát. A csokis finomságban cukor sincs, legfeljebb akkor kerül bele egy kicsi, ha a tetejére reszel egy kis étcsokit – amivel viszont egészséges antioxidánsokat visz be a szervezetébe.A meggy pedig a különleges ízhatásról, az immunrendszert védő vitaminokról, és egy plusz adag antioxidánsról gondoskodik már korán reggel.Ha úgy jobban szereti, meggy helyett epret vagy málnát, de akár más gyümölcsöt, például banánt is használhat.