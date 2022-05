Ezeket érdemes tudni a karban kialakult trombózisról

Trombózis a karban

Vérrögök bárhol keletkezhetnek a testben, ám való igaz, vannak olyan területek, ahol gyakrabban alakulnak ki. Ám akárhol is lép fel trombózis, közös bennük, hogy fontos ereket zárhatnak el, sőt el is vándorolhatnak, akár létfontosságú szervekhez. Trombózis főleg a lábakban és a medencében fordul elő, ám olykor a karban is létrejöhet – bár közel sem olyan sűrűn – olvasható az Origo cikkében.

„A DVT (mélyvénás trombózis) bárhol, bárkinél kialakulhat, ám vannak olyan tényezők, melyek hajlamosítanak rá: pl. trauma, műtét, bizonyos betegségek (rák, lupus, pitvarfibrilláció), trombofília, terhesség, hormonterápia stb)” – mondja a professzor.