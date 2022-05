Hatalmasat bukott Elon Musk, megelőzték a kínaiak

A robotaxik egyelőre csak Pekingben, annak is egy kisebb, mintegy 60 négyzetkilométeres körzetében teljesíthetnek szolgálatot, azonban itt is több mint 300 ezer ember él, tehát potenciális kuncsaft azért akad bőven. Később természetesen a robotaxik által bejárható terület is növekedhet majd, ahogy a hatóságok ezt jónak látják.

Habár a járművek teljesen önvezetők, egyelőre még egy felügyelő személynek ülnie kell az autóban. Neki azonban egyáltalán nem kell (és nem is tud) beleszólnia a vezetésbe, hiszen egészen konkrétan az anyósülésen foglal helyet. A felügyelő csak akkor jut szerephez, ha a jármű valamiért meghibásodik és gondoskodnia kell arról, hogy biztonságos helyen, a forgalmat lehetőleg nem zavarva álljon, vagy ha baleset történik, akkor a károsulttal vagy a rendőrséggel tudjon intézkedni a helyszínen.