A Netflix versenytársa valójában a TikTok?

Érdekes gondolattal játszik el a The Next Web írása a TikTok kapcsán. Az online teret viharos sebességgel meghódító platformot ugyanis az abban foglaltak szerint helyesebb lehet streamingszolgáltatóként felfogni, mint közösségi médiaként.

A gondolat a New York-i Egyetem Stern School of Business nevű intézményében marketinget tanító Scott Gallowaytől származik, és amennyiben hihetünk az elméletnek, ez azt jelenti, hogy az ottani jelenlétünket is alapvetően máshogy érdemes kezelni, mint egy hagyományos közösségi oldalon. Az elképzelés mindemellett a versenytársak körét is más cégekben látja, mint az alkalmazás korábbi értelmezése, így a TikTok üstökösszerű száguldása miatt is inkább a Netflixnek kell aggódnia, és nem a Facebook és Instagram tulajdonos Metának.