Alaposan megváltoztatta a járvány a nyelvoktatást

Erős Attila, az esztergomi Mária Valéria Nyelviskola igazgatója és tulajdonosa lapunknak azt mondta: számítottak arra, hogy – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – nem üzemelhetnek tovább. Elmondta, hogy amikor megtiltották a kontaktórákat, drasztikus visszaesés következett be, de néhány óra után a leghangosabbak is rájöttek, az online képzés működik. A céges oktatásra térve kijelentette, először nagy volt a tehetetlenség, és komolyabban csak az elmúlt néhány hónapban tért vissza ez a tanulási forma. Az igazgató azért tartja előnyösnek az online tanítást, mert nőtt a merítési kör, ahonnan tanárokat tudnak szerződtetni, például dolgozik náluk oktató Angliából és Romániából is. Az otthonról tanító magántanároknál azt tapasztalta, hogy csak mintegy a negyedük tudott számlát adni, és akadt közöttük olyan kókler is, aki alig középfokú angoltudással tanított. Az iskolavezető kiemelte, nekik

az új katatörvény pozitív változást hozott. Elmondta, miután az egyik céghez az általuk kiközvetített katás oktató megtartotta a szerződésben foglalt órákat, a cég a tanárt a nyelviskola kihagyásával kérte fel a folytatásra. De most, hogy katás egyéni vállalkozó már nem számlázhat cégnek, a vállalatok ismét a nyelviskolákhoz fordulnak tanárokért.