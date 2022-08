Növények okozta bőrallergia: ezek kínoznak most minket

Sokáig pigmenthiánynak gondolták

Fitofotodermatózis – így hívják azt a típusú bőrreakciót, amit a füge mellett sok közönséges kerti növény levele, termése, gyökere vagy virága is kiválthat az arra érzékenyekben, írja a PTE sajtóközleménye. Ahogy arra a PTE rámutat, sajnos nem mindig egyszerű kideríteni, hogy melyik növény a ludas, ám odafigyeléssel azért rájöhetünk. Érdekesség, hogy már az egyiptomiak is ismerték ezt a bőrreakciót, több ezer évvel ezelőtt is létezett tehát, fel is jegyezték, csak épp vitiligónak, azaz pigmenthiánynak gondolták.



Nemcsak az ernyősvirágzatú növények érintése okozhatja – ilyen a petrezselyem, a zeller, a paszternák, a medvetalp, a vadrépa és az egyéb gyomnövények –,

hanem a fűszernövények és a hüvelyesek, továbbá a rutafélék is: a kerti ruta, a lime, a citrom vagy a bergamott narancs, valamint a morácea fügefélék.