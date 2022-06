Pisztáciaallergia esetén a kesudióval is vigyázni kell?

Ezért kell komolyan venni, ha a mogyorófélék allergiás tünetet okoznak

Sok élelmiszer, így a pisztácia is képes allergiás tünetet okozni, ezek különböző súlyosságúak lehetnek. Jelentkezhetnek enyhébb panaszok, mint a viszketés a bőrön és/vagy a szájüregben, csalánkiütés, vagy orrfolyás, hányinger, hányás, hasfájás, hasmenés, de súlyosabb tünetek is, komolyabb légzési nehézség, ajak-, nyelv-, garatduzzanat és életveszélyes anafilaxia is kialakulhat.