Így teszi tönkre a mobilozás a gyermekek szemét

A digitális készülékek előtt töltött idő csaknem átlag napi 7-8 órára növekedett az elmúlt időszakban. Különösen jelentős ez a változás, hiszen egyet jelent a szemünk túlzott megerőltetésével – olvasható az Origó cikkében.

Dr. Barcsay-Veres Amarilla, a Budai Szemészeti Központ gyermekszemésze figyelmeztet, hogy a gyerekeknél hosszú távú, vissza nem fordítható látásproblémákhoz vezethet a túl sok monitoros elfoglaltság. Csemeténk szemének egészségéért határozott és következetes szülői fellépéssel tehetünk sokat. Jöjjenek hát a jó tanácsok!

A „biztonságos" képernyőidő koronként változik. Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb, 2019-es irányelvei azt javasolják, hogy egyéves kora előtt ne adjunk lehetőséget gyermekünknek arra, hogy képernyő elé kerüljön, óvodáskorában pedig korlátozzuk azt az időt, amit monitor előtt tölthet.

Kamasz gyermekünket, ha korlátozni nem is tudjuk, egy jól kialakított stratégiával segítségére lehetünk, hogy hogyan tudja kímélni a tanulás, játék vagy közösségi élet közben elfáradt szemét.

A képernyő használatának hatásai a gyermekek szemére

A kamaszok (de általában a legtöbb felnőttre is ez vonatkozik) reggel legelőször a telefonjukhoz nyúlnak, és lefekvés előtt is valószínűleg végigpörgetik még a legfrissebb híreket, vagy épp véglegesítik a másnapi terveket barátaikkal. Vagyis a telefonnal kelnek és azzal is fekszenek.

Ha szülőként olykor ellenőrizzük a készülékükön a képernyőidőt joggal akadhatunk fenn a számokon.

Napi 7-8, de akár 10 órát is mutathatnak. Ez több szempontból is káros, leginkább azonban a látószervüket viselheti meg a rá rótt extrém terhelés.

Számítógép-szindróma: a számítógép-szindróma napjaink szembetegsége, amely egyre gyakoribb, mivel a digitális képernyők – a telefonok, laptopok és tévék – megszakítás nélküli, hosszan tartó használatából ered.

Ha gyermekünk órákat tölt digitális eszközökre tapadva, könnyen megerőltetheti a szemét.

Ez pedig fejfájás, szemszárazság, homályos vagy kettős látás formájában jelentkezhet, de akár fényérzékenység is előfordulhat.

Rövidlátás: az Egyesült Államokban 1971 óta csaknem megkétszereződött a rövidlátók száma. Ázsiában a tinédzserek és felnőttek 90 százaléka rövidlátó, ami drámai növekedés a korábbi generációkhoz képest.

Ez összefüggésbe hozható a digitális képernyők gyermekkori használatának növekedésével – nemcsak a világjárvány idején, hanem az elmúlt néhány évtizedben általában –, a szabadban töltött idő általános csökkenése mellett.

Vagyis a gyerekek rövidlátóvá válhatnak, ha kevesebb időt töltenek a szabadban, és nem adnak lehetőséget a szemüknek, hogy pihenjen a képernyő előtt töltött idő után. A szabadtéri tevékenység azért kiemelten fontos, mert ezalatt a terhelt, fáradt szemizmok ellazulnak, miközben D-vitamin is kerül a szervezetbe.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)