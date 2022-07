Ha az Európai Parlament és a Biden-féle USA a barátunk, akkor minek ide még ellenség?

1. Jogállamisági eljárást indítottak velünk szemben a helyreállítási alap nekünk járó 7,2 milliárd eurós összegéről, mert úgy vélik, hogy mi nem érdemeljük meg ezt az összeget. Jelenleg minden kérdésüket megválaszoltuk, és minden elvárásukra azt mondtuk: igen.

Most tehát reménykedünk a mi barátainkban, hogy amikor már a 27 tagállamból 26 tervezetére bólintott a bizottság, akkor talán a mienkre is fog, miután mindennek megfelelünk, amit kértek tőlünk.

Szóval reménykedünk, hogy néhány hét vagy hónap, és jönni fog a támogatás, ami jár nekünk, de valahogy eddig mégsem járt. Bízzunk a bizottság józanságában!

2. Az Európai Parlament folyamatos és megállás nélkül mószerol bennünket különféle elítélő jelentésekkel, érkezzen az Gwendoline Delbos-Corfield celebrálásában (aki a csodás Sargentini asszony és Tavares úr utódja a magyarellenességben), aki most éppen ugyanazzal vádolja Magyarországot, mint tíz éve Tavares, de hát, ha a baráton „segíteni” kell, akkor a sikeres recepten nem szabad változtatni. Nem is beszélve az igazán nagy barátunkról, aki már a nevében is barát, Daniel Freundról, aki a saját jelentésében nemes egyszerűséggel azt írta le, hogy Magyarországnak nemhogy a helyreállítási alapból, de semmilyen alapból nem szabad kapnia egy eurócentet sem!

Nos, ez világos beszéd…

És hát ne feledkezzünk meg a régi „kedvencről” sem, a 7-es cikkely szerinti eljárás állandó felmelegítéséről sem az EP részéről, amelynek végcélja – talán némi cinizmussal végső megoldásnak is mondhatnánk –, hogy vonják meg tőlünk a szavazati jogot az EU-ban.

Az Európai Parlament egyébként mára már nem egy vitatkozó demokratikus testület, hanem egy ideológiailag motivált radikálisan globalista és liberális politikai szervezet, amely számára mi kifejezetten politikai ellenfelek, ha nem ellenségek vagyunk.

Na itt tartunk, drága barátaim az USA-val és az unió parlamentjével, már csak a bizottság bölcs vezetőiben bízhatunk…

Hogyan is szólt Presser Gábor ősi dala – a régiek még emlékeznek talán:

„Ugye mi jó barátok vagyunk?”

Ugye?

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2022. július 6-án (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)