Nagy István: Bige László a gazdákon nyerészkedve pénzeli a baloldalt

Nagy István hangsúlyozta:

Az Agrárminisztériumnak egyetlen egy célja van: a gazdák műtrágya-hozzáférését biztonságos körülmények közé kell terelni. Nem engedhetjük, hogy a magyar gazdák műtrágya-hozzáférését bármi is veszélyeztesse.

A miniszter kifogásolta, hogy a „műtrágyapiac ura még csak nem is nyugtatja a piacot, hogy lesz elegendő műtrágya, biztosítja a kellő szükségletet mindenkinek – hanem fenyegeti őket és játszadozik a gazdákkal”.

– Bige László nyílt politikai szerepvállalásáról inkább arra lehet következtetni, hogy a baloldal kampányfinanszírozásának árát akarják megfizettetni a magyar gazdákkal és a magyar emberekkel – mondta.

Nagy István arról is beszélt, hogy vizsgálják annak a lehetőségét, hogyan tudnak exportkorlátozást bevezetni, hogy ne lehessen kivinni Magyarországról műtrágyát. – Többféle javaslat van a kormány asztalán. Szeretném biztosítani a gazdákat, hogy a baloldallal és annak vörösbáróival szemben a kormány, mint mindig, most is az ő oldalukon áll – tette hozzá.

Borítókép: Nagy István, agrárminiszter. Fotó: Havran Zoltán