Változnak a lakástámogatás feltételei az új esztendőben

A családtámogatási rendszer több elemének is módosulnak a feltételei jövő év januárjától – derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn közzétett kormányrendeletből. A változások érintik a családi otthonteremtési kedvezményt, vagyis a csokot is, emellett az otthonfelújítási támogatás feltételei is módosulnak – hívja fel a figyelmet ennek kapcsán a Bank360.hu.

Amennyiben a család építkezik vagy bővíti otthonát, akár második alkalommal is igényelhetik a csokot, ha a munkálatok során úgy döntenek, újabb gyereket vállalnak vagy már éppen útban van a baba. Ebben az esetben a szülők a különbözetet kérhetik, annak alapján módosítva a szerződést is – rendelkezik az új jogszabály.

Egy új építésű lakásnál, ha például egy gyermekről két gyermekre módosul a terv, akkor kétmillió forint lesz a különbözet, viszont ha két gyermek helyett inkább három vállalása mellett döntenek, akkor 7,4 millió forintot is jelenthet pluszban a második igénylés – magyarázza egy példán keresztül az internetes szakportál.

A Bank360.hu összeállítása szerint egy ilyen típusú módosítás esetén figyelni kell arra, hogy legalább a különbözeti támogatás összegével növeljék a költségvetést. A különbözetről támogatási kérelmet kell benyújtani, amit utána el kell fogadtatni a bankkal, figyelembe véve azt a feltételt is, hogy a vállalt gyermekek számának megfelelően nő a minimumelvárás az ingatlan hasznos alapterületével kapcsolatban.

Mindezen kívül a személyi feltételek teljesítése is aszerint változik, hogy hány gyermek után kapják a támogatást: például három gyermek vállalásához hosszabb tb-jogviszonyt kell igazolni, mint kettő esetében. Ahogyan három gyermek esetén egy esetleges visszafizetési probléma is komolyabb következményekkel járhat: ekkor a büntetés alapjául szolgáló jegybanki alapkamat ötszörösével kell számolni.

További változás még, hogy megelőlegező csok igénylésére csak abban az esetben lesz lehetőség 2022 januárjától, ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás már teljesült; vagy ha nem sikerült eleget tenni a kötelezettségnek, akkor visszafizették az amiatt felmerülő büntetést.

Az otthonfelújítási támogatás esetében a tulajdonviszonyokra vonatkozóan alakult át a jogszabály. A legfeljebb hárommillió forintos otthonfelújítási támogatás feltétele jelenleg, hogy az ingatlan legalább ötven százalékban a szülő vagy szülők, illetve az ott nevelt kiskorú gyermek tulajdonában legyen.

A januártól hatályba lépő módosítás szerint a már az ingatlanban élő – és a támogatásra egyébként is jogosult – 25 évnél idősebb, megváltozott munkaképességű gyermek is lehet tulajdonos vagy résztulajdonos – hívja fel a figyelmet a portál.

