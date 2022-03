Mentőövet dobnak az állattartóknak

Harapófogóba kerültek az állattartók

Regős Gábor szerint a rendkívüli támogatást a leginkább bajban lévő ágazatokban működő vállalkozások kaphatják, ezen belül is vélhetően nagy szerepük lesz az állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozásoknak.

Esetükben ugyanis egyrészt megjelennek a növekvő világpiaci energiaárak, másrészt pedig az ukrán export visszaesése miatt a takarmányárak növekedésére is lehet számítani. A termelési költségek további jelentős emelkedésével az állattenyésztők versenyképessége csökkenne, illetve az árak is növekednének.

– A támogatás azt célozza, hogy az állattenyésztők továbbra is tudjanak működni, ne vegyék át szerepüket unión kívüli termelők, valamint mérsékelt maradjon az infláció, és ne legyen túl gyors az élelmiszerárak növekedésének üteme – hívta fel a figyelmet az elemző. Bár az uniós válságcsomag a forgalmi adó csökkentését is lehetővé teszi, Regős Gábor szerint hazánkban nem járna túl sok előnnyel egy ilyen lépés. Egyrészt a legtöbb érintett termékkörben már ma is ötszázalékos a forgalmi adó mértéke, másrészt egyáltalán nem biztos, hogy az alacsonyabb áfakulcsból származó előnyök eljutnának a termelőkig.

Érdemes figyelemmel kísérni az útmutatásokat

Az Agrárminisztérium korábbi tájékoztatása szerint igazi agrárdiplomáciai siker, hogy míg hazánk az Európai Unió mezőgazdasági termelésének 2,1 százalékát adja, addig a rendelkezésre álló források csaknem 3,4 százalékát sikerült megszereznünk, ami a nyolcadik legmagasabb összeg a huszonhét tagállamból.

Nagy István, a tárca vezetője szerint hazánk ezt a forrást a hónapok óta nagy bajban lévő állattartók megsegítésére fogja fordítani. Emellett hazánk élni fog azon lehetőséggel is, miszerint az eddig kötelezően parlagon hagyott területeket is be lehet vonni a termelésbe. Az ehhez kapcsolódó bejelentéseket a szaktárca hamarosan megteszi. Mivel az intézkedés adminisztratív szempontból összetett, kiemelt jelentősége lesz annak, hogy a gazdálkodók, a falugazdászok és szaktanácsadók pontosan kövessék a minisztérium és az államkincstár közleményeit, útmutatá­sait. Emellett, a korábbi évekhez hasonlóan, október 16-át követően idén is lehetőség lesz emelt szintű előleget fizetni a gazdálkodóknak a közvetlen támogatások, valamint a terület- és állatalapú vidékfejlesztési intézkedések esetében.

Borítókép: Az állattartókat a magas energiaárak és az ukrán takarmányimport kiesése is veszélyezteti (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Nagy Norbert)