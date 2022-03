Üzleti előnyt jelent a sokszínűség, a top vezetőknek azonban csak 8 százaléka nő

Magyarország top 50 legnagyobb árbevételű vállalatának csupán 8 százalékánál nő az első számú vezető. A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) nőnapi kampánya erre a számra épít, és felhívásában arra kéri a vállalatokat, hogy tegyenek az egyenlő esélyekért, váltsanak nézőpontot, és a nyolcast elforgatva legyen végtelen a nők lehetősége. „Ez a kampány most különösen fontos, mert úgy gondolom, hogy a nők részvétele a vezetésben elősegíti, hogy jobb, fenntarthatóbb és békésebb világot építhessünk” – mondta a VG-nek Istenesné Solti Andrea, a HBLF elnöke és a Shell Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke. Hozzátette, a tapasztalatok és a kutatások is alátámasztják, hogy ha egy vállalat a munkavállalóik és a vezetőségük összetételében reprezentálják a társadalmat, jobban megértik a vásárlók igényeit, jobb termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek, a sokszínűség ugyanis sokféle nézőpontot, megközelítést és ötletet is jelent. Továbbá

a sokszínű munkahelyek sokkal vonzóbbak a munkavállalók számára is, amely ma különösen nagy érték.

„Nagyon más volt a kép 20 évvel ezelőtt, amikor beültem a Shell vezetőségébe, mára azonban sokszínűek vagyunk, következetesen fókuszáltunk is erre, és 2016 óta már az igazgatóságunk felét nők teszik ki. Ez a változás az egész vállalati kultúrát áthatja, és ahol megjelenik a sokszínűség, ott bizonyítottan alacsonyabb lesz a fluktuáció és emelkedik a dolgozók lojalitása” – hangsúlyozta Istenesné Solti Andrea. Minden vállalat arra törekszik, hogy a pozícióra a legalkalmasabb jelöltet vegye fel, és minden kiválasztásnak érdemalapúnak kell lennie.

Azzal azonban érdemes tisztában lenni, hogy minden döntéshozatalnál működnek az előítéletek, és egy domináns kultúra könnyebben választ olyat, aki hozzá hasonló, ahogy egy férfiak által vezetett testület is. Éppen ezért fontos, hogy legyenek olyan képzések, amelyek segítenek a vezetőknek megérteni az előítéleteiket (nemtől függetlenül), valamint megismerni és megérteni az egymásban lévő különbözőségek értékét – tette hozzá.

A HBLF elnöke szerint a változás kulcsa nem egy jó megoldás, hanem rendszerszintű folyamatokra van szükség, és hogy közös ügy legyen a változás.

Meglátása szerint azok a vállalati politikák, amelyek rugalmasságot adnak a munkavállalóik számára a munka-magánélet összehangolásához, azok az intézkedések a férfiakat is ugyanolyan mértékben támogatják, mint a nőket, tehát nem a kivételezés a cél, hanem hogy mindkét nem számára hasznos és jó változások következzenek be. Áttörő eredményeket hozhat az otthoni munkamegosztás, valamint a gyermekgondozás felelősségének megosztása abban, hogy egyenlő esélyekkel versenyezzenek nők és férfiak a munkaerőpiacon.

A fentiek mellett fontos a nők önbizalom fejlesztése is, számos kutatás bebizonyította ugyanis, hogy hasonló kvalitásokkal rendelkezők esetében a férfiak sokkal hamarabb és magabiztosabban pályáznak meg általában egy vezető pozíciót, mint a nők. Szükség van képzésekre és mentorprogramokra, ebből egyébként a HBLF is kiveszi a részét. Az elmúlt években egyértelmű javulás látható a nemek arányában, és ahogy megváltoznak az arányok a vállalatoknál, úgy megváltozik a dinamika is, hiszen meglehetősen könnyebb az együttműködés sokszínű vállalatnál. Egyre több vezető ismeri fel, hogy milyen plusz értéket jelent az üzleti döntéseknél a többféle látásmód és szemlélet, és ez segíti az egyenlőséget is. Solti Andrea szerint a változás kulcsa a férfiak és nők közös kiállásában rejlik, ahogy teszik ezt férfi és női vezetők a HBLF nőnapi kampányában is - olvasható a VG.hu cikkében.

