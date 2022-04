Jelentős kereslettel számolhatnak idén is a magyar juhtartók

Kiemelték, hogy a belső kereslet továbbra is alacsony, a báránynak mindössze 10-15 százaléka marad Magyarországon, bár külföldről is érkezik valamennyi.A járvány nem kedvezett a belföldi fogyasztásnak, 2020-ban csaknem 40 százalékos volt a visszaesés. Az akkori 0,24 kilogrammos fejenkénti fogyasztás tavaly is mindössze 0,25 kilogrammra nőtt.

A bárányhúst a korábbi évekhez hasonlóan idén is számos rendezvénnyel népszerűsítik, a Barihús.hu oldalon ingyenes receptkönyvet is közzétettek.

