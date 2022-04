Megtelnek az ünnepi kosarak

Ma és szombaton várható az élelmiszer-áruházakban, piacokon a legtöbb vásárló, mivel a nagypénteki ünnepnap miatt – néhány kivételtől eltekintve – holnap zárva tartanak a kiskereskedelmi üzletek. Csupán a benzinkutak, a virág- és édességboltok, illetve a pályaudvarok egységei lesznek nyitva. A húsvéti asztalra kerülő friss alapanyagok beszerzését a legtöbben a hét második felében intézik el, főként, hogy megkezdődött az iskolai tavaszi szünet is, aminek húsvét előtti napjaira sokan szabadságot vettek ki – hívta fel lapunk figyelmét Vámos György.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára kiemelte:

a húsvétvasárnapi és -hétfői szünnapok után a jövő hét kedden már a megszokott nyitvatartással várják a boltok a vásárlókat.

Mint mondta, ugyan az ünnepi bolti forgalom összesített eredményeire még várni kell, az azonban már hetek óta látható, hogy

az idei húsvét előtt az előző két év visszafogott vásárlásai után nagyon jelentős a lakossági fogyasztás, az élelmiszerek értékesítése mennyiségben jócskán meghaladja az eddigi szinteket.

Vámos György jelezte, hogy a cégek tapasztalatai szerint az idei infláció sem veti vissza a költekezési kedvet, hanem a keresletbővülés továbbra is meghaladja az áremelkedések fékező erejét, úgy az olcsóbb, ahogy a drágább termékkategóriákban is.

– Nemcsak a nagy láncoknál, hanem a termelői piacokon, a kisebb szaküzletekben vagy önálló vegyesboltokban is láthatóan megugrott a forgalom, az élénkülés a számítások szerint kitart, sőt tovább fokozódhat a szombati zárásig – mondta. Megjegyezte, hogy a vásárlói kosarak összetétele és a költések nagysága alapján úgy tűnik, hogy sokan vendégeket hívtak az ünnep idejére, illetve jelentős azon családoknak is az aránya, amelyek utazásra, rokonlátogatásra készülnek az előttünk álló hosszú hétvégén. Az iparcikkek értékesítésében is megmutatkozik a forgalom növekedése február óta, amely eddig a webáruházakban volt látványosabb, viszont húsvét közeledtével a hagyományos üzletekben, a plázákban is jóval több a vásárló.

– Idén jóval vastagabbak a pénztárcák, ami minden áruterületen erősen érezteti a hatását

– jelentette ki a főtitkár.

Borítókép: Vásárlók a CBA egyik üzletében. Minden termékkategóriában bőséges a fogyasztás (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)