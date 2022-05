Felére esett a Tesla-papír árfolyama

Az elektromos autókat gyártó tőzsdei cég, a Tesla immár kilenc éve a befektetők kedvence, miután a részvény 2013-ban produkálta az első olyan nagy árfolyam-emelkedést (értéke a tízszeresére ugrott), amit a befektetők nem nagyon értettek, túlzottnak tartottak. Kétségkívül akkor még nem látszott, mikor lesz nyereséges a cég, sőt még az sem, hogy mikor fog tudni tömegesen megfizethető árú autókat gyártani és eladni. A részvényt sokan shortolni kezdték, vagyis olyan pozíciót nyitottak, amelyen a papír árának csökkenésekor profitáltak volna. Az esés azonban elmaradt, az árfolyam stabilizálódott, majd 2019 végén megindult egy újabb hegymenet.

Ennek során bő egy év alatt közel hússzorosára nőtt a részvényár, a Tesla a világ egyik legnagyobb cége lett,

vezetője és fő részvényese, Elon Musk pedig a világ leggazdagabb embere.

Közben a vállalat nyereségessé vált, rá­adásul nagy profitmarzzsal dolgozik: a fundamentumok kezdték visszaigazolni az áremelkedést. Kétségtelen, hogy az ár már nagyjából évi tíz-húsz millió autós éves termelést és eladást előlegez meg, miközben a cég csak idén lépi át az egymilliót.

Múlt év közepén újabb emelkedés kezdődött, amely év végéig tartott, és a mostani eséssel csak ezt adta vissza a részvény, így a hosszabb távú trendet nézve észre sem lehet venni a visszaesést. Mindazonáltal a befektetőket elgondolkoztatja a visszaesés, hisz elszoktak ettől a Tesla esetében. Kétségtelen, hogy idén a nagy technológiai részvények árfolyama általában is esett, persze mindegyiké más mértékben. Ennek legfőbb oka a monetáris politika szigorodása világszerte, de különösen az USA-ban.

Ugyanakkor a Tesla háza táján is vannak olyan események, amelyek indokolhatják a befektetők óvatosságát. Elon Musk már így is megosztotta figyelmét a vállalkozásai között, a Twitter megvásárlásával azonban újabb terhet vesz a vállára, márpedig a zseniális vállalkozó szerepét döntőnek tartják a Tesla eddigi sikerében, és egyelőre nem látni, hogy lenne hasonló kaliberű utóda a cég élén.

A kínai járványhelyzet és főleg annak kezelése sem tesz jót a társaságnak: a sanghaji gyár komoly termeléskiesést szenved el emiatt. Végül a Volkswagen jelezte, hogy termelését felfuttatva versenytársa kíván lenni a Teslának az értékesített elektromos autók számában.

Kétségtelen, hogy a csúcson a Tesla árfolyamába már teljesen be volt árazva a jövőbeni siker, így nem meglepő, hogy nagyobb mértékben esett vissza, mint a már jelenben is óriási nyereséget produkáló többi nagy ­technológiai cég. A tíz évvel ezelőtti árnak azonban így is százszorosán forog a papír, ehhez képest csak korrekciónak tűnik a mostani gyengélkedés.

Borítókép: Tesla-üzlet (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)