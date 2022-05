Infláció idején is megéri állampapírba tenni a pénzt

Miközben a 4,95 százalék most alacsonynak tűnik, hisz még a jegybanki alapkamat is magasabb, nem feltétlenül alacsony a hozam öt év távlatában, miután öt év hosszú idő, azalatt az infláció és a kamatszint egyaránt nagyot csökkenhet. Összehasonlításként érdemes megnézni, hogy a piaci, tehát nem csak a lakosság részére szánt állampapírok milyen hozammal forognak. Az öt év múlva lejárókat jelenleg hét százalék fölötti kamat mellett értékesíti az államkincstár, azonban ezeket egyrészt kamatadó is terheli, másrészt erre a hozamra csak akkor számíthatunk biztosan, ha lejáratig megtartjuk a papírt. Végül még egy tényező abban az esetben, ha korábban szeretnénk értékesíteni:

a MÁP Pluszt negyed százalék levonással vásárolja meg a kincstár, a piaci állampapíroknál nagy lehet az árrés.

Mindazonáltal, ha tízéves vagy akár még hosszabb távon gondolkozunk, már meggondolandó lehet egy ilyen papír, hisz még adózás után is számíthatunk hat százalék fölötti hozamra, miközben a következő tíz év nagy részében vélhetőleg a háromszázalékos jegybanki cél közelében lesz az infláció, és ennek megfelelően a kamatszint, valamint a hosszabb lejáratú kötvények hozamszintje is valahol ennek közelében lesz, így

ilyen hosszú távon csak ezen az egy módon lehet a magas hozamot biztosítani.

Rövidebb távon ugyanakkor kifejezetten vonzóak lehetnek az inflációkövető állampapírok. Ezekből három- és ötéves futamidejűeket bocsátanak ki: a háromévesnek jelenleg 5,85 százalék, az ötévesnek 6,6 százalék a kamata, és a papírok adómentesek. Ezek vonzó hozamok, ráadásul jövőre még többet fognak fizetni, miután akkor az idei infláció lesz a kamat alapja valamekkora prémiummal, melynek mértéke változhat. Ugyanakkor, ha jövőre már gyorsan csökken az infláció, akkor 2024-ben erősen visszaeshet a kamat, hosszabb távon pedig, ha az infláció visszatér a jegybanki cél szintjére, akkor ezeknek a kötvényeknek ­várhatóan 4-4,5 százalék körüli kamata lesz.

Összegezve: rövid távon, egy-két évre így az inflációkövető állampapír ajánlható (Prémium Magyar Állampapír), ráadásul ez a papír általában viszonylag stabil árfolyamon adható el, az ebből adódó árfolyamveszteség a magas kamatnak csak minimális részét viszi el. Középtávra a MÁP Plusz ajánlható, különösen akkor, ha előfordulhat, hogy a befektető korábban is eladná papírját. Ha valaki biztos benne, hogy nem akarja eladni lejáratig a papírt, ötéves távra már megveheti a piaci, intézményeknek is kínált állampapírokat is, hisz így hat százalék fölötti hozamot tudhat magáénak. Nyolc-tíz éves távon pedig kifejezetten ajánlható ez a típus, mert hosszú időre biztosítja a magas hozamot.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)