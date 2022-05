Színesebb lesz a nyári szálláskínálat

Felpezsdítheti a nyári utazási szezon keresletét, hogy június elsejétől lép hatályba az az uniós szabályozás, amely megtiltja a szállásközvetítő portáloknak a hotelektől kizárólagos előnyöket elváró megállapodások megkötését. Így például a jövő héttől

nem kötelezhetik arra a szállásadókat, hogy a saját weboldaluknál jellemzően nagyobb látogatottságú internetes közvetítőoldalon hirdessék a legkedvezőbb árú utazási ajánlataikat.

Az új rendelet ezzel együtt nemcsak a turisztikai szolgáltatást érinti, mivel általánosan a beszállító és a vevő közötti versenykorlátozó megállapodásokat érinti, ráadásul már nemcsak a harminc százaléknál nagyobb piaci részesedést jegyző cégekre vonatkozik, hanem a kisebb szereplőkre is.

– Az előírások a jövő héttől kimondják többek között, hogy bizonyos esetekben a piaci részesedés mértékétől függetlenül is csak kivételes esetben lehet a vevőt korlátozni abban, hogy a saját honlapján keresztül is értékesítse szolgáltatásait, termékeit – magyarázta az előírást Bánki Zoltán, a Kapolyi Ügyvédi Iroda ügyvédje.

Megjegyezte, hogy a rendelet nemcsak az internetes világban, hanem az offline térben is érvényes lesz, ugyanakkor

a nyár közeledtével leginkább a nagy online szállásközvetítő portálok és főként a hotelek között kialakult gyakorlat változása lehet szembetűnő, ami az ajánlatok sokszínűségéhez vezethet.

Mint mondta, a szabálymódosításra nagyrészt azért volt szükség, mert az utóbbi években az online kereskedelem jelentős változásokon ment át, és a felmerülő problémákra új válaszokat kellett adni.

Az új rendelettel az is egyértelműbb lesz, hogy milyen esetekben lehet megállapodással megtiltani, hogy egy hirdetés megjelenhet az ár-összehasonlító oldalakon vagy a keresőmotorokon. Fő szabály szerint akkor korlátozható egyik vagy másik reklámcsatorna használata, ha a felek piaci részesedése harminc százalék alatti, és a megállapodásuk egyébként nem tiltja teljes egészében a hirdetést ezeken a felületeken.

A versenykorlátozás tilalma alól az ad felmentést, ha a megállapodásból származó előnyöket megfelelő arányban élvezhetik a fogyasztók.

(Borítókép: Érdemes a hotelek saját weboldalán is böngészni az ajánlatokat Fotó: Kallus György/Világgazdaság)