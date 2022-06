Tovább pusztít a madárinfluenza

Hasonló a helyzet Csongrád-Csanád megyében is, ahol a napokban eddig fertőzésmentes területen jelent meg a fertőzés. A Székkutas településen található, mintegy 3200 hízóludat számláló állományban a megemelkedett elhullás, valamint az idegrendszeri tünetek megjelenése hívta fel az állattartó figyelmét a lehetséges madárinfluenza-fertőzésre.

A hatóság igazolta a kór jelenlétét, az állomány felszámolása azonban már a gyanú alapján megkezdődött a gazdaságban. A madárinfluenza egyelőre Bács-Kiskun és Békés megyében is jelen van, az állattartóknak tehát továbbra is nagyon oda kell figyelniük a járványvédelmi előírások betartására. Az állatoknak szánt takarmányt és almot fedetten kell tárolni, illetve a megfelelő személyi higiéniára és jármű-fertőtlenítésre is nagy hangsúlyt kell helyezni. Az ország magas kockázatú terüle­tein továbbra is kötelező a baromfiállományok zártan tartása, ahogyan a kötelezően előírt szállítás előtti tamponvizsgálatok továbbra is érvényben maradnak.

Úgy tűnik tehát, hogy a korábbi években tapasztaltakhoz képest is nehezebb megfékezni a madárinfluenzát, a járvány harmadik hulláma pusztít a hazai baromfiágazatban. Az állattartók – érthető módon – egyre elkeseredettebbek, vannak családok, amelyek hónapok óta nem tudnak dolgozni, a madárinfluenza miatti korlátozások okán nem tarthatnak szárnyasokat, ahogyan a vágóhidakon is egyre komolyabb problémát okoz a termelés szűkülése, illetve teljes leállása.