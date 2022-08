Inflációdiagnózis Kolozsváron

Az infláció hamarosan tetőzik, ám az ukrán–orosz háború miatt érkezhetnek még kellemetlen meglepetések. A helyreállás viszont lassú és hosszú folyamatnak ígérkezik. A megállapítás Bálint Csabától, a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsi tagjától származik, és már csak azért is érdemes komolyan venni, mivel a nagyváradi származású közgazdászt 2018-ban az év romániai gazdasági elemzőjének nyilvánították. A díjat azzal érdemelte ki, hogy 2017 januárjában ő jósolta meg a legpontosabban, hogyan alakul a következő évben a keleti szomszéd gazdasági teljesítménye, az infláció, az árfolyamok.

A kolozsvári magyar napok rendezvénysorozatán előadást tartó szakember szerint a koronavírus-járvánnyal együtt berobbanó gazdasági válság esetében még az is kérdéses volt, képes lesz-e újraindulni a gazdaság. „2020 második felében viszont meglepően gyors helyreállás kezdetét tapasztalhattuk – fogalmazott Bálint Csaba. – A termelés 2021-ben visszatért a járvány előtti szintre, sőt néhol meg is haladta azt. Az átlagost jóval meghaladó gazdasági növekedés mellékhatásai azonban már 2021 vége felé érezhetők voltak, idén pedig már jelentős a gazdasági gyengülés. A gazdaságot segítő állami intézkedések ugyanakkor beindították az infláció növekedését, és most rendkívül érzékeny periódushoz érkeztünk, amihez jelentősen hozzájárult a háború kitörése.

Az idei második félév nagyon nehéz lesz, egy kezelhető lassulás azonban nem jelentene akkora problémát, hiszen hozzájárulna az infláció növekedésének megállításához

– magyarázta a szakember.

A júliusi adatok szerint az infláció csaknem 15 százalék volt. Júniusban a földgáz ára nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben, tavaly júniushoz képest 89,5 százalékkal kerül többe. A nem élelmiszeripari termékek közül jelentősen drágult az üzemanyag is, 41,32 százalékkal, míg a villamos energia 17,05 százalékkal került többe idén júniusban, mint egy évvel korábban. Nagy Károly kolozsvári vállalkozó némileg meglepő álláspontot képviselt a témában: „Mind úgy gondoljuk, az energiaárak február 24-e, a háború kitörése után kezdtek nőni, holott ez nem igaz. A drágulás már 2021 második felében megkezdődött, amikor a fogyasztás hirtelen kezdett növekedni, ezzel párhuzamosan pedig leállítottak néhány hagyományos energiaforrást, valamint atomerőműveket is.” Szerinte az a legolcsóbb energia, amit nem fogyasztunk el, és az energia ára akkor kezd csökkenni, ha energiafelesleg alakul ki.

Borítókép: Romániában júliusban csaknem 15 százalékos inflációt mértek (Fotó: 123RF)