Lassul az új, pörög a használt autók piaca

Az idei év első félévében 57 411 új autót értékesítettek hazánkban, ami azt mutatja, hogy jelentősen visszaesett az új személygépjárművek forgalomba helyezése. A tavalyi év azonos időszakában 7405 darabbal több új autó került az utakra, ami 11,4 százalékos visszaesést jelent. A háború, a csiphiány és a jelentős drágulás összességében hasonló hatást gyakorolt az új autók piacára, mint 2020-ban a járvány miatti lezárások – közölte lapunkkal a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete. A piac lassulása várhatóan kitart egészen az év végig. Ennek okai a még mindig akut csiphiány, illetve más alkatrészek akadozó szállításai, a gyártás drágulása, az elszálló európai energia- és üzemanyagárak, illetve Magyarországon a forint gyengülése okozta listaár-drágulás.

Egyre idősebb járművek állnak a murván a kereskedésekben Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba

Az újautó-kereskedelemi szektornak soha nem látott kihívásokkal kell megküzdenie, egyes modellek egyáltalán nem, vagy csak korlátozott számban érhetők el, a szállítási idők meghosszabbodtak és a legtöbb márkánál már árgarancia sem védi a vásárlót.

A tavalyinál nagyjából 25-28 százalékkal kevesebb autó készül el idén Európában, főként az alkatrészhiány miatt.

Szerencsére készülnek Ázsiában és Amerikában is autók, tehát globális hiány aligha lesz. A gyártási idő meghosszabbodása miatt megcsappantak a raktárkészletek. A járvány előtt is hat–tizenkét hónapot kellett várni olyan autókra, amelyek nem voltak készleten, ez nőtt meg márkától függően átlagosan hat hónappal. Ez azt jelenti, hogy akár másfél évet is kell várni egy megrendelt gépkocsira úgy, hogy a kereskedő nem tudja megmondani, mennyi lesz a termék ára.

Az első félévben 68 965 használt személyautót hoztak be külföldről, ami ismét több, mint az új személyautók száma (57 411).

A használt gépjármű importjának környezetvédelmi szempontú szabályozása első lépéseként 2021 elején megjelent jogszabály egyelőre a vizsgáztatási rendszeren keresztül kontrollálja a környezetszennyező és idős használt autók behozatalát és forgalomba engedését. Ez azért is különösen fontos, mert továbbra is jelentős probléma az autópark elöregedése, a KSH adatai szerint már tavaly meghaladta a 15 éves kort az átlagos autó a magyar utakon.

Ha a magyar háztartások autóhoz kívánnak jutni, a drága és kiszámíthatatlan szállítású új autókkal szemben kénytelenek a használtakhoz fordulni. Ezt tükrözi, hogy a DataHouse előzetes adatai szerint

a hazai használtautó-piacon 498 800 személygépkocsi cserélt gazdát július végéig. Ez az érték 5,8 százalékkal haladja meg a tavalyi első hét hónap adatát.

– A félmilliós mennyiség azt jelenti, hogy átlagosan csaknem minden nyolcadik hazai személyautó gazdát cserélt január és július között – mutatott rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Nyolc évvel ezelőtt még a használtautó-piac teljes éves forgalma sem érte el ezt a szintet. A következő hónapokban is intenzív, havi 70 ezer körüli adásvételre számítanak, mivel az újautó-piac az ellátási problémák, a használtimport pedig a magas euróárfolyam miatt képtelen a korábbi szinten kielégíteni a keresletet.

A használtautó-piacon tapasztalható jelentős áremelkedés a spekulációs célú adásvételek számát is megnövelte. Különösen a néhány éves autók ára emelkedett, itt a piac szereplői modelltől függően 15-30 százalékos áremelkedést is tapasztalhattak. Nem ritka ebben a szegmensben, hogy

egy jó állapotban lévő autóra magasabb összegű árcédula kerül, mint amennyiért azt a szalonban – az akkor még általánosnak számító akciók keretében – az első tulajdonos megvásárolta

– közölte a JóAutók.hu. Mivel az árak emelkedése egyes várakozások szerint folytatódik az év hátralévő részében is, sokan jó befektetést látnak egy-egy kelendő és jó állapotú autó megvásárlásában.

Borítókép: az év végéig kitarthat a felfokozott érdeklődés a használt autók iránt (Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István)