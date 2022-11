Jó üzlet lehet a galambászat

– A galambászat és a nyúltenyésztés gazdasági hasznot is jelent. Magyarország kiváló minőségű nyúlhúst állít elő, amely Európa-szerte keresett. A nyúlhús belföldi fogyasztása is emelkedik. Mindezek alapján látszik, hogy újra kezdjük felfedezni a galamb- és a nyúlhús értékeit, a termékek megjelennek a piacokon, boltokban, éttermek kínálatában is – hívta fel a figyelmet Nagy István. Majd hozzátette: az agrártárca támogatást nyújt a haszongalamb vásárlásához, a tenyésztők 2019 óta igényelhetik azt, eddig 117 millió forinttal segítették ezt a tevékenységet.