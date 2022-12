Áramkimaradásokra készülnek az európai országok

A francia szupermarketláncok szövetsége arra figyelmeztetett, hogy a téli áramkimaradások esetén az országban jelentős mennyiségű friss termék veszhet kárba a hűtés hiánya miatt.

Franck Charton, a francia áruházláncok szövetségének küldötte kifejtette, hogy a vállalatok már most készülnek a téli hónapok áramkimaradásaira, és bár a tervezett áramkimaradások előtt egy nappal, este fél tízkor értesíteni kellene őket, Charton szerint ez az idő túl rövid ahhoz, hogy az áruházak érdemben reagálni tudjanak. Mint a France Infónak elmondta, az üzletek kénytelenek lesznek bezárni erre az időre, ami a friss termékek jelentős mértékű pazarlásához vezethet.

Soha nem tapasztaltunk még ilyen helyzetet. Az üzletek ma nagyon rosszul vannak felszerelve generátorokkal. Nem fogjuk kidobni a fagyasztott termékeket, amelyeknek többnyire nagyobb a hőtartásuk. Azonban friss termékek esetében más a helyzet, ugyanis azok jellemzően nem tarthatók két óránál tovább hűtés nélkül

– tette hozzá.

Az ország vidéki területein élő franciák sokkal nagyobb valószínűséggel szembesülnek áramkimaradásokkal Elisabeth Borne miniszterelnök hivatala szerint. „A tervezett áramkimaradások nem érinthetnek egyszerre több mint négymillió fogyasztót két óránál tovább. A prefektusi rendelet értelmében a tervezett áramkimaradásokból ki kell hagyni a stratégiai létesítményeket” – áll a miniszterelnöki hivatal által az ország prefektusainak címzett levélben.

Ahogy arról a V4NA is beszámolt, múlt hónapban Xavier Piechaczyk, a Reseau Transport d’Electricite (RTE) áramszolgáltató elnöke elismerte, hogy a téli hónapokban valószínűleg áramkimaradásokkal kell számolni még akkor is, ha a tél nem lesz különösebben hideg.

Több napos áramszünet is lehet

Franciaország mellett Svédországban is egyre valószínűbbek az áramkimaradások. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy egy nagyobb áramkimaradás esetén Malmőben a legrosszabb esetben több napot is várni kell a rendszer helyreállítására. A szakértők szerint a hálózat biztonságos működtetéséhez a télen 30–150 óra közötti kézi kikapcsolást kell alkalmazni, aminek – a szakértők szerint – Malmőben pusztító következményei lehetnek. Ez azt jelenti, egy terv alapján bizonyos időre teljesen lekapcsolják a háztartások és vállalkozások áramellátását. Svédországban egyébként még soha nem alkalmazták ezt a teljes „blackout” elkerülésére használatos vészhelyzeti megoldást, aminek alkalmazása súlyos következményekkel járhat. Több szakértő és vállalat szerint egy nagyobb lekapcsolás következményei elviselhetetlenek lennének.

Malmőben például nincs lehetőség úgynevezett szigetüzemre, mivel a kombinált ciklusú erőművet a svéd villamosenergia-hatóság jóváhagyását követően leszerelték és eladták. Ugyanez a kombinált ciklusú erőmű rendelkezett azzal a lehetőséggel, hogy egy áramkimaradás esetén szigetüzemmódban újraindítsa a város villamosenergia-rendszerét.

– Az Öresund erőmű képes volt újraindítani Malmö elektromos hálózatát áramkimaradás esetén, és ez volt az egyik oka annak is, hogy az energiatartalékban jeleztük a szükségességét. Most nincsenek áramforrások a hálózat beindításához, ami azt jelenti, hogy az északi erőművekből érkező villamos energiára kell hagyatkozni. A legrosszabb esetben órákba vagy napokba telhet, mire újra beindul a rendszer – mondta Per Tryding, a dél-svédországi kereskedelmi kamara vezérigazgatója, a skanei energiabizottság tagja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)