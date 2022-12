Matolcsy György: Vissza kell térni az egyensúlyi növekedéshez

– Egy vadonatúj világ peremén állunk, egészen különleges, döbbenetesen új szakaszban hajózunk – fogalmazott új könyvével kapcsolatban Matolcsy György. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Az idő horizontjai című könyvének bemutatóján elmondta: a könyv egy liberális cikkgyűjteményre adott válasz. Szerinte a nyugati-liberális nézőponttal szemben szükség van egy „eurázsiai” szemszögre is, amely bemutatja, miként lehet máshogyan is nézni a világot.

A geopolitikának a rend, az egyensúly irányába kell tartania, mert csak egyensúlyi állapot mellett lehet fenntartani a hosszú távú növekedést

– jelentette ki Matolcsy György a Vg.hu beszámolója szerint.

Az új, fenntartható gazdaság és világrend egyik kulcsa a pénz, amellyel kapcsolatban az látszik, 25 évente új pénzügyi rendszer lép életbe. A legutóbbi ilyen váltás 1996-ban volt, amikor megjelent az internet. Mostanság pedig megint elindulóban van egy új pénzügyi rendszer:

a központi bankok digitális pénze lehet a következő nagy dobás, a következő globális pénzügyi rendszert megalkotó keret, amelyben újra jelentős szerepet játszhat az arany

– fejtette ki.

Matolcsy György arról is beszélt, hogy szerinte az nyer ebben az évtizedben, aki megérti az idő mintázatait. Mint mondta, ezt az évtizedet az elején lett volna könnyű megnyerni, csakúgy, mint az előzőt, amelyben úgy győzött Magyarország, hogy a reformok nagy többségét az első három évben végrehajtotta. Most azonban erre nem került sor – folytatta –, három év elveszett a strukturális reformok szempontjából Magyarországon. Erre azonban vannak mentségek, hiszen túl kellett élni a koronavírus-járványt, most pedig az infláció első csapásait.

Újabb két-három éves miniválságok jöhetnek. – Mi azt javasoljuk, álljunk az élére az évtizednek, ne elszenvedjük az átmeneteket, hanem mi gyorsítsuk fel őket – mondta a nemzeti bank elnöke.

Arról is beszélt, hogy az energiaátmenet felgyorsítása nélkül Magyarország nem lehet nyertes.

A jegybankelnök szerint Magyarország ma csapdában van, mert az eddigi geopolitikai stratégiánk azon alapult, hogy minden nagyhatalmat érdekeltté kell tenni Magyarország felemelkedésében. Úgy tűnik azonban, hogy a világrendszer ismét megkettőződik, ezért kerültünk csapdahelyzetbe. Erre rövidesen megoldást kell találnunk, amely nem más – mondta –, mint hogy egy nagyon erős gazdaságot kell építeni, az erőket pedig nem arra kell felhasználni, hogy világpolitikai tényezők legyünk.

Nem hatalmat, hanem gazdagságot, gazdasági sikert kell teremtenünk! Ehhez pedig vissza kell térni az egyensúlyi növekedéshez

– fejtette ki.

Mindig van kiút, a gazdasági bizottságban is próbáltam emellett érvelni – utalt vissza az előadását követő könyvbemutatón Matolcsy György a nagy visszhangot kiváltó minapi nyilatkozatára, amelyben arról beszélt, hogy megbomlott a kormány és a jegybank közötti gazdaságpolitikai összhang. A könyvbemutatón úgy fogalmazott: a újítani kell, mert a magyar modell elfáradt.

Az eseményen szintén részt vevő Virág Barnabás jegybankalelnök kifejtette: a 2020-as évtized új világgazdasági rendet hoz, hiszen megszűnt az olcsó energia, a képzett munkaerő egyre drágább lesz, a jegybankok magasabb kamatkörnyezetei miatt pedig drágul a finanszírozás is. Szerinte most energetikai, zöldinvesztíciókkal kell kialakítani az új világrendet – mondta.

Virág Barnabás elmondta: a jelenlegi magas inflációt döntő részben az energia- és az élelmiszerárak emelkedése okozza, amit önmagában kamatpolitikával nem fognak tudni megoldani a jegybankok, ezért teljesen új megközelítés kell a monetáris politikában.

Borítókép: Matolcsy György jegybankelnök (Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán)