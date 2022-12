Nagy Márton: Nem történt gazdaságpolitikai hiba

Nagy Márton hangsúlyozta,

nem az energiakitettség növekedett, ez ugyanis csak egy árhatás, amit elszenvedünk, amit finanszíroznunk kell. Ezért nőtt meg a folyó fizetési mérleg hiánya.

Szerinte ha kivesszük a cserearányromlást a külkereskedelmi mérlegből, akkor az többletet mutat.

Jövőre a kormány 3,5 százalékra csökkenti a költségvetési deficitet, úgy, hogy közben ki kell fizetni az energiaárak növekedését, ami 2500 milliárd forint pluszkiadást jelent. A tárcavezető szerint ha nem növekednének így az árak, akkor többletes lenne a költségvetés.

Jelen pillanatban mind a folyó fizetési mérleg, mind a költségvetés, nemhogy egyensúlyban van, hanem többletet mutat. Erre a gazdaságra senki ne mondja, hogy egyensúlytalanságban van. Nem történt gazdaságpolitikai hiba

– hangsúlyozta Nagy Márton.

Arról is beszélt, hogy

az inflációt decemberben mintegy két százalékkal növeli meg az üzemanyag-ársapka kivezetése.

A miniszter jelezte,

az infláció 25-26 százalékon tetőzhet,

ami jövő nyáron erősen csökkenhet, és év végén már egy számjegyű lesz, ugyanakkor elismerte, hogy a bázishatások játszanak szerepet ebben.

Nagy Márton szerint egyre több európai ország kerülhet recesszióba. Németországban, Olaszországban és Svédországban ennek komoly az esélye, ugyanakkor Közép-Kelet-Európa ezt elkerülheti. Mint mondta,

jó esély van idehaza az 5 százalékos növekedésre, jövőre pedig összejöhet 1,5 százalékos bővülés is

a tárcavezető szerint.

Nagy Márton a forint árfolyamáról azt mondta, hiába gyengült a dollár, a magyar fizetőeszköz nem tudott jobban erősödni. Globális faktoroknak – mint a gáz ára, vagy a dollár gyengülése – mind a forint stabilitása irányába kell hatniuk.–

Ami késik, nem múlik

– jegyezte meg a tárcavezető.

Nagy Márton kitért arra is, hogy újra kellene gondolni az ipart, hogy minek van létjogosultsága, és újra kell gondolni az energiaellátottságot is. A jövőre többszörösére emelkedő energiaköltségek már itthon is meg fogják haladni a munkaerőköltséget a vállalati szektorban.

A hazai gazdaságot fel kell készíteni arra, hogy a beruházók első kérdése is az lesz, hogy van-e energia és mennyibe fog kerülni

– mutatott rá a miniszter.

Mivel a magyar ipar összekapcsolódik a német, illetve az európai iparral, jó lenne tudni, hogy ott mi a terv. Erre azonban Nagy Márton egyelőre nem lát semmilyen választ.

Borítókép: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)