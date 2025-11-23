Kapósak az energetikai támogatások

A kormány márciusban indította útjára a valaha volt legnagyobb ágazati programcsomagot. A Jedlik Ányos energetikai program már bejelentett pályázatai több mint ötszázmilliárd forint támogatást kínálnak, elsősorban vállalkozások számára – jelezte vasárnapi Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium.

A cégek, önkormányzatok és intézmények rezsiterheinek csökkentését, az energiahasználat zöldítését célzó kiírások a nyár óta folyamatosan nyílnak meg az érdeklődők előtt. A mostanáig pályázható felhívásokban a teljes keretösszeg mintegy fele, 250 milliárd forint vált elérhetővé.

A lehetőségek jól célzottnak bizonyultak, eddig több mint kétszázmilliárd forint támogatási igény érkezett be.

A lehetséges kedvezményezettek jelentősen túligényelték a távhőrendszerek és a helyi közvilágítás korszerűsítésére vagy az energetikai kutatás-fejlesztésre szánt forrásokat is.

A Jedlik Ányos energetikai programban jelenleg biogáz-biometán előállítására és az egészségügyi intézmények rezsicsökkentő fejlesztéseire lehet pályázni. Előbbi kiírás negyvenmilliárd forintos keretösszegéből 18 milliárd forintot a kisebb üzemek létesítésére különítettek el. A 89 milliárd forintos másik kezdeményezés jóvoltából országszerte hetven kórházi épület és húsz mentőállomás újulhat meg, működhet energiatakarékosabban.

Hamarosan érkezik a folytatás: januártól lehet jelentkezni

az ipari energiatárolók telepítését ötvenmilliárd forinttal,

a geotermikus alapú áramtermelést 12 milliárd forinttal

ösztönző pályázatokra.

A Jedlik-program beruházásai erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, csökkentik az importkitettséget, fokozzák a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát. Hozzájárulnak a zöldenergia hasznosításának növeléséhez, rezsikiadásaik mérséklésével javítják a cégek, kiemelten a kis- és középvállalkozások versenyhelyzetét – fogalmaznak a tárca a posztban.