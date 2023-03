Nem az lesz a sonka, a kolbász és a szalámi, ami eddig volt

A húsipar jelentős szerepet tölt be a magyar gazdaságban, és a kormány is kiemelt figyelmet fordít az ágazat támogatására és fejlesztésére – mondta Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a Húsipari Szövetség sajtótájékoztatóján. Kiemelte: az agrártárca kiemelt célja, hogy tovább javítsa az élelmiszeripar versenyképességét. Az ágazatra fordított támogatások mértéke 2014 óta elérte a 730 milliárd forintot, a húsfeldolgozás, a tartósítás és a húskészítmények gyártása területén ez az összeg meghaladja a 162 milliárd forintot.

A 2014–2020-as uniós költségvetési időszakban több mint 468 milliárd forintnyi hazai és uniós forrás jutott a terület fejlesztésére. A mostani, 2021-2027-es támogatási időszakban ennél is több forrásra lehet számítani, csak a Vidékfejlesztési programból 750 milliárd forintot szánnak az élelmiszeripari fejlesztésekre – tájékoztatott az államtitkár. Nobilis Márton a következő évek nagy agrárpolitikai feladatának nevezte a hazai tulajdonú élelmiszeripar és az ellátási láncok megerősítését. Beszámolt arról is, hogy a közeljövőben várható a Magyar Élelmiszerkönyv több előírásának módosítása, melyek között szerepel a húskészítményekről és egyes előkészített húsokról szóló előírás.

Pontosítják a téliszalámi meghatározását, a kolbászoknál bevezetik a félszáraz és a száraz kategóriát, és a változások érintik a formában vagy bélben hőkezelt sonkákat is.

Nobilis Márton megemlítette, hogy a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyrendszer Magyarországon elsőként, és eddig egyedüliként nyert elismerést nemzeti minőségrendszerként. Az államtitkár fontosnak nevezte azt is, hogy a kiemelkedően magas minőségű élelmiszerek megkülönböztethetők legyenek a piaci kínálatban szereplő más termékektől – számolt be az MTI.

Sokáig velünk maradhatnak a magas húsárak

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke a takarmánypiacról szólva rámutatott: az árak lefelé tartanak, de kérdéses, ez mikor érvényesülhet a történelmi csúcson álló árú élő sertés önköltségében. Szerinte ráadásul a feldolgozók akkor sem tudnak árat csökkenteni, ha beépül, mert még csak a korábbi drágulás egy része tudott megjelenni az átadási árakban. Javíthatna a húsárakon az energiaárak csökkenése is, de kérdés, hogy ez mennyire bizonyul tartósnak, emellett egész Európában csökken az állomány, ami áremelkedéssel jár.

Bármennyire is fájdalmas a fogyasztók számára, a boltokban is meg kell jelenniük a hústermékek valódi önköltségének, ugyanis csak így van esély arra, hogy fennmaradjon a magyar húsipar

– jelentette ki a Hússzövetség elnöke. Az ünnepi időszakról azt mondta: a húsvéti készítmények gyakran működnek vevőcsalogatóként, és sokszor előfordul, hogy az önköltséget sem fedező árú akciós sonkák jelennek meg a boltokban. Egyébként szerinte az a jellemző, hogy az egyéb sonkafélék nagyjából követik a húskészítmények évi 30–40 százalékos áremelkedését.