Húsvéti bevásárlás: nincs olcsó sonka

Indul a húsvéti kiskereskedelmi őrület, ám egyelőre a Világgazdaság által körbejárt üzletekben (Auchan-Tesco Budaörs, Aldi-Lidl Tétény, Spar Allee) még nagyon nem szabadult el a pokol, a kínálat és az akciók halványan emlékeztetnek csak az öt évvel ezelőttire (bár ebben koncepció is felfedezhető).

Még a 2008-as világgazdasági válság sem vetette vissza annyira az üzletek árukihelyezési aktivitását, mint a mostani időszak. – Messze van még a húsvét – válaszolta az Aldi munkatársa egy vásárlónak, aki a szegényes sonka választékot kifogásolta. Egész pontosan két hétvége maradt az ünnepig, ebből vélhetően a második lesz az igazán erős, meg a fizetések átutalását követő nagypéntek előtti zöld csütörtök, illetve szombat (húsvét előtti pénteken, továbbá húsvét vasárnap és hétfőn zárva tartanak az üzletek). Ekkorra időzítik a boltok a nagy akciókat, az azonban borítékolható, hogy a húsvéti sonka nem lesz olcsóbb.

Mennyibe kerül a húsvéti sonka?

Az elmúlt öt évben a gyártók és a szakmai szervezetek nagyon erős kampányba kezdtek az olcsó, gyenge minőségű sonkák ellen, így egyre kisebb szerepet kaptak a kiskereskedelmi üzletek kínálatában. Helyükbe sokféle, magasabb minőségű és drágább termék került. A körképünkből kirajzolódott, hogy a jelenlegi igényekhez mért átlagos árszint kilónként 2800-3200 forint kötött mozog. Találtunk persze az Auchanban Pápai terméket 2390-ért, a Tescóban füstölt főtt Kaisert ugyanennyiért, a Lidlben kötözöttet 2199-ért, de a tarja, a combsonka, már mind drágább volt.

A füstölt termékek szinte mindenhol 3000 forint felett kezdődtek, a prémium kategória pedig 4000. (A piacokon, hentesénél minden kategóriában minimum 500 forinttal magasabb árakkal találkozni kilónként.) A prémium termékek azonban csalókák, hiszen ott nincs darabolás, egy-egy malac, vagy disznó sonkáját egészben kínálják, így a végösszeg, mérettől, súlytól (izomszövettől) függően 20-24 ezer forintig is elmehet – ami az árszint képzetet is nagyon megdobja.

Ebben a kategóriában tavalyhoz képest duplázódás látszik egyes terméknél, de az is lehet, hogy azért, mert a hiperekben és szuperekben a prémium kategória viszonylag újnak számít, nem nagyon volt olyan gyártó, aki a hiperek elvárásainak megfelelő csomagolási formában, a termelőihez hasonló minőségű terméket gyártott volna, ezekhez csak két-három éve lehet hozzájutni, kizárólag húsvétkor. Így a korábbi egy-két évben vélhetően bevezető árakat alkalmaztak a prémium szegmensben a gyártók, amit most egy kicsit elengedtek. Van persze a csemege pultban is sonka, a szokásos füstölt csülök, ennek 10 dekánként 199 és 299 forint között mozog a boltokban az ára – bár ez nem összehasonlítható termék, tekintettel arra, hogy a diszkontok nem működtetnek hagyományos csemegepultot és nincs pontos minőségi meghatározásuk.

Mennyibe kerül a paradicsom?

A két legkeresettebb termék húsvétkor a tölteni való (TV) paprika és a lédig hagyományos paradicsom. Bár ezeknek most kezdődik a szezonja, egész évben kapni őket a boltokban, így nem lehet szezon kezdeti belépőárról beszélni, mint 5-6 éve. Az Auchanban mindkét terméket 1599-ért adják (kilogrammonként). A Tesco a TV paprikát 1999-ért méri, a paradicsomot 1799-ért. A Spar a paprikáért 1449-et kér, a paradicsomért 1699-et. A Lidl 1299-ért adja a paprikát és 1699-ért a paradicsomot. Az Aldi húzott egy meglepőt és 999-ért adja a paprikát, a paradicsom szegmensben azonban beleolvadt a szürke tömegbe, mert azt 1699-ért kínálja. Megjegyzendő egyébként, hogy az Aldinak nem ez volt az egyetlen meglepő húzása, de erről kicsit később.

Mennyibe kerül a csoki nyúl?

Az sem olcsóbb, mint a sonka, de itt is vannak meglepetések. Egyrészt az Aldiban mi nem találtunk, pedig kétszer jártuk körbe a boltot. Ettől függetlenül lehet, hogy volt, de betudtuk annak, hogy húsvét még messze van és talán a február végén kirakott húsvéti termékkontingens mostanra elfogyott. Borítékolható, hogy újra lesz, ha az ünnep közeledik. A másik meglepetést a Lidl szolgáltatta, méghozzá a 150 grammos saját márkás óriásra puffasztott csoki nyulával, amit 599 forintért kínált (két színben, fiúknak és lányoknak). Nagyon úgy tűnt, hogy külalakban, továbbá a mennyiséget és a minőséget tekintve ez verhetetlen ajánlat az olcsó szegmensben.

A közép kategóriában a márkás termékek ára egyébként nem nagyon tért el a boltokban a gyártók erre nagyon ügyeltek. Márkás termékhez (75-100 gramm között) 1000-1200 forintért lehet hozzájutni, a prémium kategória ugyanekkora méretben már 2000 forint az ár. Csoki nyúlban tehát egyelőre még nagy az összetartás a boltoknál, de például a Ferrero Kinder Meglepetésében (a tojás) már nem. Az Auchanban egy kindertojás 299 forint volt, a Tescóban 379, de Clubcarddal csak 255. A Sparban 375 (még nem akciós), a Lidl ugyanezt 379-ért adja, az Aldi szintén nem akciózta 375-ért kínálta.

Mennyibe kerül a tojás?

Bár árszínvonalban nem tűnik alacsonyabbnak az összes többinél, az Aldi tétényi boltja itt is húzott egy merészet és a legolcsóbb termékét egyszerűen 50 százalékkal leárazta. Így a tálcás tojás esetében (30 darab) az üzlet 50 forint alatti darabárat tudott felmutatni szerdán. Így a boltban 50 és 108 forint közötti tojásárakat találtunk. A Lidl 62 és 100 forint közötti darabárat hozott, míg, míg az Auchan 99-120 forint közé lőtte a tojás egyes kategóriájának árát. A Spar 80-108 forint közötti árakkal dolgozott, míg a Tesco 99-120 forint közé lőtt.

Húsvéti bolti koncepció

Ahogy jeleztük, lapunk az ünnepi hajrá előtti időszakban, március 22-én szerdán járt az említett üzletekben. Egyedül az Auchanban találtunk az ünnepre jellemző a húsvéti témába vágó nagy termékkihelyezést. A Tesco budaörsi áruházának az utóbbi időben jelentősen csökkent az alapterülete, de a régi hipermarketes reflexiók még működtek, így ott is megtalálható volt a termékkihelyezés, de negyed akkora területen és jóval szerényebb mennyiségben, mint 4-5 évvel ezelőtt.

Az Aldi az elsők között volt, amely megkezdte a húsvéti termékek kihelyezését (már februárban, Valentin nap után), most mégsem érződött a bolton az ünnepek közeledte, bár húsvéti tematikus árukihelyezésből többet is találtunk a boltban. A Lidlben a bolt szinte minden zugában volt húsvétra jellemző termék kihelyezve (csoki nyúl a hűtőpultok és kasszák előtt előtt), de itt sem értődött az ünnepi hangulat. A Spar méreténél fogva a Tescohoz hasonló termékkihelyezéseket hajtott végre, ugyanakkor a boltban jól érződött az ünnepi hangulat.

Az összkép nem véletlen. Az Auchan az egyetlen hálózat, amely megtartotta (a legtöbb üzletében) a hipermarket koncepciót és ennek megfelelően igyekszik bő kínálatot adni. Ez nem könnyű, hiszen költséges mulatság a kiskereskedelemben készleten tartani a megfelelő termékpalettát. A Tesco zászlóshajói hipermerket méretűek, de jelentősen csökkent (nagyon erősen a kereslethez igazítva) a kínálat, vagyis már a budaörsi bolt is átmenet a diszkont-kényelmi üzlet és hipermarket között. Előbbi azért, mert a napi fogyasztási cikkek számát mérsékelte, utóbbi azért, mert nagy mennyiségben kínál úgynevezett non food terméket.

A Spar-Allee hipermarket ugyan, de koncepciója sokkal jobban hasonlít a szupermarketekére, ennek megfelelően csak aktuálisan képes kínálatot bővíteni és nagyon rövid ideig tartja fenn (hely, és igény miatt). A két diszkont nem az ünnepnapokról, hanem a hétköznapokról híres, jellemzően a hétköznapi bevásárlásokban jók. Méretüknél és termékpalettájuknál fogva csak nagyon minimálisan tudnak részt venni a gyorsan forgó termékek ünnepi kínálat bővítésében és akkor is csak szűk szegmensben (mint csokoládé, szeszesital, vagy desszertek).