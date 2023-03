Nő az európai gazdaság hátránya

– A korábbinál jóval magasabb energiaárak miatt az Európai Unió versenyképességi hátránya tovább erősödik, különösen az Egyesült Államokkal szemben. A tengerentúli országban 2022-ben átlagosan mintegy hatoda volt a földgáz ára az európainak, és hosszabb távon is három-négyszeres különbség várható, de nem Európa javára – mondta lapunknak Santo Martin, a Makronóm Intézet vezető elemzője. A szakértő emlékeztetett: a kormányok Európa-szerte 768 milliárd eurót különítettek el a háztartások és a vállalatok energiaköltségeinek támogatására 2021 szeptembere és 2023 januárja között. Mindez azonban a strukturálisan magas energiaárakból keletkezett hátrányt nem tudja orvosolni. Számos európai szinten is meghatározó német nagyvállalat, köztük a Volkswagen és a BASF is jelezte: ha Európa nem tud versenyképes energiaellátási alternatívát kínálni, kénytelenek lesznek jobb esetben leállítani az új európai beruházásokat, rosszabb esetben pedig teljesen elhagyni a kontinenst.

– Washington a következő tíz évben legkevesebb 369 milliárd dollárt tervez a zöldtechnológiát alkalmazó iparágak támogatására fordítani az inflációcsökkentési törvény keretében. Ez még vonzóbbá teszi a vállalatoknak, hogy a gyártást Európából áttelepítsék Amerikába – ismertette a vezető elemző.

A gépjármű-támogatások és az adójóváírások igénybevételéhez az elektromos járművek végső összeszerelésének Észak-Amerikában kell történnie. Továbbá, az akkumulátor-alkatrészek értékének ötven százalékát Észak-Amerikában kell előállítani vagy gyártani. Kitétel, hogy a felhasznált kritikus ásványi anyagok értékének negyven százalékát belföldön vagy olyan országban kell kitermelni, feldolgozni, újrahasznosítani, amellyel az Egyesült Államok szabadkereskedelmi megállapodást kötött. Mindkettő feltétel esetében a minimális százalékos arány évente növekszik.