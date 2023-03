Több jut a rezsicsökkentés védelmére

A közlemény szerint a kormány a rendkívüli időkben is kiemelten kezeli a magyar családok, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatását. Ehhez a költségvetés módosítása során is megőrzik Európa legkedvezőbb, 15 százalékos jövedelemadóját, a személyi jövedelemadó-mentességet pedig 2023-tól a harminc év alatti, gyermeket vállaló anyákra is kiterjesztik. Mindezekkel együtt a családok támogatására közel 3360 milliárd forintot fordít a költségvetés.

A nyugdíjasok védelme érdekében továbbra is biztosított az inflációkövető nyugdíjemelés, valamint a 2022-ben visszaépített 13. havi nyugdíj. A költségvetés tartalmazza az idei 15 százalékkal emelt nyugdíjak fedezetét, ahogyan biztosította a forrásokat az emelt összegű 13. havi nyugdíj februári kifizetéséhez is.

Arra is rámutatnak, hogy a háború közelsége miatt továbbra is kulcsfontosságú a határok és Magyarország védelmének biztosítása. Ezt a célt szolgálja a honvédelmi alap, amely megteremti a honvédelmi fejlesztések forrásait, valamint megerősíti az ország fizikai biztonságát. A 842 milliárd forintos alapnak köszönhetően a honvédelemre fordított kiadások 2023-ban meghaladják a GDP 2 százalékát.

– A kormány továbbra is nagy hangsúlyt helyez az egyensúlyi mutatók javítására és a költségvetés stabil pozíciójának megtartására. 2023-ban 3,9 százalékos GDP-arányos hiánycéllal számol, miközben az államadósság mértékét 70 százalék alá csökkenti. A büdzsé 2023 egészére 15 százalékos inflációval számol. A kormány célkitűzése, hogy az infláció mértékét év végére egyszámjegyűre csökkentse – írta a PM.

Az Országgyűlés által megvitatott költségvetési törvényjavaslatot a ház 131 igen és 54 nem szavazattal elfogadta – tették hozzá a közleményben.