Az IMF miatt drágul a szerb áram és gáz

Ismét pénzt vesz ki a szerbek zsebéből a Nemzetközi Valutaalap, az IMF. A hitelért cserébe Szerbiának májustól emelni kell a villamos energia és a gáz árát is. A V4NA már korábban írt arról, hogy emelés várható, ezt most az energetikai minisztérium is megerősítette. Szakértők szerint az energiahordozók árának emelése miatt elszabadulhat az infláció.

A felhasználóknak május elsejétől nyolc százalékkal kell többet fizetni a villanyért és tízzel többet a gázért. Ez már a második emelés az idén, ugyanis január elsején is volt már egy drágítás. Ennek ellenére az illetékes minisztérium úgy fogalmazott: európai összevetésben továbbra is Szerbiában az egyik legolcsóbb a földgáz és az elektromos áram.

A tárca a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmaz: a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt Európa a XXI. század legnehezebb időszakát éli az energiabiztonság szempontjából. Éppen ezért a szerbiai kormány még több eszközt fektet be, hogy biztosítsa az ország ellátásának zavartalanságát. Kiemelik, hogy a nehézségek ellenére a télen sem volt gond az áramszolgáltatással.

A minisztérium közleménye egyben elismeri, hogy a Nemzetközi Valutaalappal kötött szerződés részét képezi, hogy növelni kell a gáz és az áram árát, de megjegyzik: sikerült kiharcolniuk, hogy a lehető legkisebb legyen a drágítás, amely után az átlagfogyasztók számlája havonta mintegy 250 dinárral, vagyis 2,13 euróval nő.

A minisztérium közleménye szerint nem jelentős az emelés, és azért tud épp Szerbiában az egyik legolcsóbb lenni az áram és a gáz a kontinensen, mert az állam hozzájárul a költségek fedezéséhez.

Az áram mellett a földgáz is drágul a balkáni államban. A szerbeknek májustól két számjegyű emeléssel kell számolniuk. Ez sem ért senkit meglepetésként, hiszen Dusan Bajatovic, a gázművek igazgatója már a hónap elején bejelentette, hogy a következő áremelés május első napján lesz, és annak mértéke nem haladja meg majd a tíz százalékot.

Az IMF, a Világbank és a Pénzügyi Tanács is egyetért abban, hogy a mostani alacsony energiaárak nem fenntarthatók Szerbiában, és azokat emelni kell. Pavle Petrovic, a tanács elnöke viszont arra figyelmeztetett, hogy eddig csak a gáz és a villany árának kordában tartásával sikerült megfékezni az inflációt az országban.

A Köztársasági Fogyasztói Szövetség is arra figyelmeztet, hogy az energiahordozók árának emelése közvetlenül hat majd a lakosság életszínvonalára, s hozzájárul az egyéb cikkek drágulásához. Vesna Perincic, a szövetség munkatársa kiemelte: amikor az áram vagy a gáz drágításáról van szó, akkor mindig azzal példálóznak, hogy Európa más országaiban is nő azok ára. Szerinte viszont azt is figyelembe kellene venni ilyenkor, hogy a szerbiai fizetés és az életszínvonal messze elmarad az európai átlagtól. A szakember rámutatott, hogy az energiaárak emelkedése az infláció megugrásához vezet majd a balkáni országban.

