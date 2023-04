Megfizethető szintre kerül az eper ára

Változatos árakkal kezdődött idén a hazai szamócaszezon. Miközben egyes út menti árusoknál akár kirívóan magas, 6500-7000 forintos árakkal is találkozhattak a vásárlók, a termelők jó része ennél jóval alacsonyabb áron kezdte meg a fóliás termelésből származó gyümölcs értékesítését. Lévai Renátától megtudtuk: az idény szépen indult, a tavalyi szezonnal ellentétben az idén nem szenvedtek fagykárt a növények, az elmúlt hetekben pedig az érés is beindult, így az albertirsai farmon folyamatosan szedik a gyümölcsöt.

Az albertirsai termelő fűtetlen fóliában neveli az epret, amelynek értékesítését április elején négyezer forintos kilónkénti áron kezdte meg. Az idő előrehaladtával azonban folyamatosan csökken az ár, ahogyan nagyobb mennyiség kerül a piacra, úgy a vásárlók is kedvezőbb árakkal találkozhatnak. Az albertirsai szamócatermelő jelenleg háromezer forintos kilónkénti áron kínálja a gyümölcsöt, de szavai szerint van olyan gazdaság is, ahol már 2600 forintért lehet kapni az eper kilóját.

– A szezon további alakulását nagyban befolyásolja az időjárás is, a mostani borongósabb időben nehezen érik a szamóca. Általában azonban egy hónapig tart az idény a gazdaságunkban – mondta el lapunknak a termelő.

A Győr melletti abdai-börcsi epertermelők szerint nem úgy indult az idei szamócaszezon, mint ahogy azt korábban tervezték. Idén ugyanis az import miatt olcsóbban kellett megkezdeniük az értékesítést. Az epret április másodikán vitték először a piacra, a fűtetlen fóliasátorban azóta is folyamatos a munka. Az Abdai-Börcsi Eper csapata szerint a keresletre is negatív hatással volt, hogy az import szamóca ára sokkal kedvezőbb, mint a hazai, friss eperé.

– A külföldről behozott eper ára sokkal kedvezőbb, ami tönkre teszi a magyar termelésű eper piacát. Sokan veszik meg az olcsóbb, de kényszerérett epret, így a kereslet sem olyan, mint az elmúlt években. Ugyanakkor abban bízunk, hogy az emberek többsége a friss és édes magyar szamócát választja – hívták fel a figyelmet az abdai és börcsi termelők.

Míg a fóliasátrakban már javában zajlik a betakarítás, a szabadföldi szamócaültetvényeken egyelőre a jó időre várnak a gazdák. A hűvös április miatt kissé késve indul a szabadföldi szamóca értékesítése, a várakozások ugyanakkor biztatóak az idényt illetően.

A napokban a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a Fruitveb is jelezte, hogy a kicsit hűvösebb tavasz miatt a szokásosnál néhány nappal később, de jó virágzással és terméskilátásokkal kezdődik a hazai szamócaszezon. A magyar szamóca minősége az idén kifejezetten jó, még az import mellett is nagy a kereslet, olyannyira, hogy egyértelműen keresleti piac alakult ki.

A szakmaközi szervezet szerint ha az időjárás csak lassan melegszik fel, vagyis nem csúszik össze a hidegfóliás és a szabadföldi állományok szedése, a hazai termesztők jó idényt zárhatnak a jelenlegi, nagyon korai kilátások alapján.

Az árakkal kapcsolatban megnéztük az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) piaci árinformációs rendszerét is. A legfrissebb jelentések szerint a szamóca ára már a nagybanin is háromezer forintra csökkent a szezonkezdeti 3800 forint után. Az import azonban még így is jóval olcsóbb, a görög szamócát április közepén a budapesti nagybanin 1150 forint körüli áron kínálták a kereskedők. A jelentős különbség a fogyasztói piacokon is megmutatkozik. Míg például az AKI adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon a magyar eper kilójáért négyezer forintot kértek az árusok a múlt héten, addig a görög eper kilónkénti ára 1500 és 2300 forint között mozgott.